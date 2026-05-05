Θα έχει προηγηθεί το τελευταίο γαλάζιο προσυνέδριο το Σάββατο 9 του μηνός στη Θεσσαλονίκη με ισχυρούς συμβολισμούς και επιδίωξη να ενισχυθεί η παρουσία της παράταξης στη Βόρεια Ελλάδα σε ένα πλαίσιο πολιτικής ανασυγκρότησης που θα περιλαμβάνει κινήσεις που αποσκοπούν στην ανανέωση της βάσης και των γαλάζιων στελεχών. Ενδιαφέρον θα έχει και η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ν.Δ. την προσεχή Πέμπτη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης και να ζητά ενεργοποίηση σε όλα τα πεδία που αφορούν τη βουλευτική δραστηριότητα σε μία περίοδο που έχει αμιγώς προεκλογικά χαρακτηριστικά και απαιτείται εγρήγορση από όλους και δυναμική επικοινωνία των πτυχών του κυβερνητικού έργου και των μεταρρυθμίσεων που έχουν επιτευχθεί σε κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας. Τι θα κάνει ο Καραμανλής;

Ένα από τα βασικά, ωστόσο, θέματα που κυριαρχούν στα νεοδημοκρατικά πηγαδάκια αποτελεί η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή για το αν θα παραστεί στο Συνέδριο της ΝΔ, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν στο ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα επιλέξει να μην δώσει το παρών .

Η Ντόρα Μπακογιάννη που έχει εκφράσει την επιθυμία της να δώσει το «παρών» ο κ.Καραμανλής στο επερχόμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πέρασε το κατώφλι το γραφείου του πρώην πρωθυπουργού, στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων των δύο πολιτικών, που λαμβάνουν χώρα ανά δίμηνο. Το κλίμα μεταξύ του Κώστα Καραμανλή και της Ντόρας Μπακογιάννη ήταν θετικό και θερμό, «όπως πάντα», σημείωναν πηγές με γνώση των όσων εξελίχθηκαν στο διάρκειας μίας ώρας τετ α τετ των δύο πολιτικών.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο αυτοβιογραφικό βιβλίο που ετοιμάζει και τού παρέδωσε ορισμένα από τα ολοκληρωμένα κεφάλαια του πονήματος, που αφορούν την εξωτερική πολιτική της περιόδου 2006-2009, όπου η ίδια είχε διατελέσει Υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση του κ. Καραμανλή.

Για τη συζήτηση σχετικά με την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή εν όψει του επικείμενου Συνεδρίου της ΝΔ τοποθετήθηκε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης: «Ό,τι αποφασίσει να κάνει, σίγουρα κάτι σηματοδοτεί. Δηλαδή και η απουσία του δεν μπορεί να είναι χωρίς περιεχόμενο όπως και η παρουσία του δεν μπορεί να είναι χωρίς περιεχόμενο κατά την γνώμη μου όμως αυτά τα ζητήματα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σήμερα. Δεν θα έπρεπε να είναι είδηση αυτό. Πρέπει να θεραπεύσουμε το λόγο για τον οποίο υπάρχουν», ανέφερε στα Παραπολιτικά 90,1.

Μια ημέρα νωρίτερα στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως ο κ. Καραμανλής είναι η Νέα Δημοκρατία και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση προκειμένου να παρευρεθεί στο Συνέδριο: «Ο κ. Σαμαράς έχει διαγραφεί, όλες οι συνεντεύξεις του είναι πολύ αρνητικές για τον κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Καραμανλής είναι η ΝΔ, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση, στο πρόσωπό του υπάρχει μόνο σεβασμός και αγάπη, είναι το σπίτι του η Νέα Δημοκρατία. Ο καθένας να μπαίνει στο μέτρο του» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Γεωργιάδης.