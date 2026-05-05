Ο Πέτρος Γαϊτάνος, καλλιτέχνης και δημιουργός της μουσικοαφηγηματικής παράστασης που θα παρουσιαστεί στο θέατρο Ακροπόλ στις 20 Μαΐου, μιλά για ένα έργο που συνδυάζει λόγο, μουσική και πνευματική εμπειρία γύρω από τον βίο και τα λόγια του Αγίου Παϊσίου. Όπως εξηγεί, η συγκεκριμένη παραγωγή δεν αποτελεί απλώς μια σκηνική μεταφορά ή μια καλλιτεχνική αναπαράσταση, αλλά την εξέλιξη μιας πολυετούς δημιουργικής πορείας που ξεκίνησε ήδη πριν από μια δεκαετία και είχε αποτυπωθεί αρχικά σε ηχητικό έργο πολλών CD.

Ο ίδιος τονίζει ότι, παρότι υπάρχουν κοινές θεματικές βάσεις με την τηλεοπτική μεταφορά της ζωής του Αγίου, η δική του προσέγγιση διαφοροποιείται ως προς τη μορφή και τα εκφραστικά μέσα, ενσωματώνοντας μάλιστα ύμνους της ιερής ακολουθίας, οι οποίοι θα παρουσιαστούν ζωντανά επί σκηνής σε συνεργασία με βυζαντινή χορωδία. Παράλληλα, αναφέρεται στη βαθιά προσωπική του σχέση με τη θεματολογία του έργου, την οποία αποδίδει σε μια εσωτερική πνευματική ώθηση και στη μακροχρόνια μελέτη των σχετικών κειμένων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στη συνεργασία του με τους ηθοποιούς Κατερίνα Διδασκάλου και Λεωνίδα Κακούρη, τους οποίους χαρακτηρίζει σημαντικούς καλλιτέχνες με υψηλό επίπεδο ερμηνευτικής και γλωσσικής ακρίβειας, που προσδίδουν νέα δυναμική στο εγχείρημα. Τέλος, αναφέρει ότι η παράσταση δεν περιορίζεται στην Αθήνα, αλλά σχεδιάζεται να ταξιδέψει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με βασικό της στόχο —όπως τον ίδιος τον ορίζει— την ανάδειξη της πνευματικής διάστασης της αγιότητας ως δυνατότητας για όλους.

Έχει κάποια σχέση αυτό που θα δούμε – ακούσουμε στο ΑΚΡΟΠΟΛ με την τηλεοπτική μεταφορά της ζωής του Αγίου;

Στην καρδιά του θέματος ναι, λόγω του ότι πολλά γεγονότα και λόγοι του γέροντα έχουν ίδια βάση διαφέρουν όμως οι τρόποι, όπως και τα μέσα.

Την εργασία αυτή την είχα κάνει 10 χρόνια πριν γίνει η τηλεοπτική σειρά σε μια κασετίνα με 6 CD, η οποία μάλιστα έγινε διπλά πλατινένια!

Η ενέργεια, το κέντρο της έκφρασης της δικής μου εργασίας, σίγουρα εκφράζει συμπυκνωμένα όλα αυτά που θαυμάσια αποτέλεσαν τη ζωή και τους λόγους του ευλογημένου γέροντα, πλέον αυτών, στη ζωντανή αυτή μουσικοαφηγηματική παράσταση στο θέατρο Ακροπόλ στις 20 Μαΐου εμπεριέχονται και πολλοί ύμνοι από την ιερή ακολουθία του αγίου, κάτι που δεν έχει καταγραφεί από άλλον, έτσι τους θαυμάσιους ύμνους του αγίου θα ψάλλω εγώ σε συνεργασία με βυζαντινή χορωδία επί σκηνής!

Γιατί η ενασχόλησή σας συγκεκριμένα και ειδικά με τον βίο και τον λόγο του Αγίου Παϊσίου. Γίνατε αποδέκτης κάποιου θεϊκού μηνύματος ίσως;

Όχι και δεν με παρακινούν τόσο αυτά.

Η πάγια αυθόρμητη σχέση μου με τον Θεό είναι που με παρακινεί να κάνω «παρέα» με τους φίλους Του, έτσι διαβάζοντας εδώ και πολλά χρόνια τα σχετικά βιβλία με τη ζωή και τους λόγους του αγίου παρακινήθηκα επειδή αμέσως με πληροφόρησαν εσωτερικά και δεν μπορούσα να αντισταθώ στο να γίνω πρωτοπόρος και ως προέκυψε ο μοναδικός που έφτιαξε μια ανάλογη εργασία σκηνοθετημένης καταγραφής ενός ενιαίου έργου επτά μισή ωρών, που στη ζωντανή παρουσίασή του θα έχουμε το απόσταγμα αυτής με διάρκεια 2 ωρών.

Βέβαια έχω δημιουργήσει κι άλλες ανάλογες εργασίες σκηνοθετημένης καταγραφής, για το βίο της Παναγίας, του Αγίου Νεκταρίου, του Χρυσοστόμου Σμύρνης όπως και τη μεγαλειώδη εργασία με 21 CD όπου σκηνοθέτησα ηχητικά όλη την Καινή Διαθήκη!

Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε με την Κατερίνα Διδασκάλου και τον Λεωνίδα Κακούρη. Τι σας αποπνέει αυτή η συνύπαρξη;

Ναι είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι και με τους δύο.

Στην καριέρα μου έχω συνεργαστεί σχεδόν με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς της χώρας μας και τους έχω εντάξει, σκηνοθετώντας τους στις εργασίες μου.

Εδώ έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με δύο αξιολογότατους ηθοποιούς της σχετικά νεώτερης γενιάς, αν σκεφτείτε ότι έχω συνεργαστεί με τον Τσακίρογλου, τον Φέρτη, την Δανδουλάκη κ.α.

Στην πρώτη μας πρόβα ενθουσιάστηκα ακούγοντας τις θαυμάσιες φωνές τους, την καθαρή ορθόφωνη άρθρωσή τους, τον τόσο μελετημένο και σωστά επεξεργασμένο λόγο τους. Δύο καλλιτέχνες με σοβαρή εμπειρία και ταλέντο.

Μάλιστα σε κάποια σημεία ο τρόπος τους μου άνοιξε κάποια νέα θαυμάσια παράθυρα έκφρασης στην ήδη δεδομένη εργασία μου.

Αυτό που απολαμβάνω σε αυτή τη συνεργασία είναι ο πλούτος που προσδίδουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το ευλογημένο εγχείρημα.

Με συναρπάζει το αξιόλογο που έχουν ως προσωπικότητες, μαζί με το ταλέντο τους, αυτό που έχει ανεβάσει τόσο ψηλά τον πήχη στην τέχνη τους και πηγάζει από την ίδια τη βούλησή τους, έτσι αναβαθμίζεται η εργασία ακόμη περισσότερο καλλιτεχνικά και η δική μου εμπειρία και η εργασία διευρύνεται τόσο απλά και όμορφα.

Δεν σας κρύβω αισθάνομαι μια ευχαρίστηση τόσο όμορφη από τη συνεργασία μου μαζί τους, ενώ με συναρπάζει ιδιαίτερα το ότι έχουν ενταχθεί στην έκφραση την άγια αυτής της εργασίας και καταλαβαίνω πως πετάνε μέσα της με χάρη χωρίς να το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι πάντα, κι αυτό λόγω της βαθιά πνευματικής της αξίας και αλήθειας.

Το εγχείρημα αυτό στις 20 Μάϊου στο ΑΚΡΟΠΟΛ, είναι μια πολύ φιλόδοξη προσπάθεια που επιθυμείτε να την παρουσιάσετε και εκτός Αθήνας;

Ναι βέβαια, σκεφτόμαστε να την παρουσιάσουμε το φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη και έχουμε αρκετές σκέψεις και για άλλες επιλεγμένες πόλεις, όπως και στο εξωτερικό.

Όσο ο Άγιος και ο Θεός κυρίως, θα θέλουν, θα ακολουθήσουμε την άγια ροή αυτού του άξιου «ποταμού»

Το μήνυμα της συγκεκριμένης προσέγγισης;

Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να εκφράζω μηνύματα, όμως αν πρέπει να βρούμε τον κύριο στόχο αυτής της προσπάθειας, που ως φαίνεται κατά το θέλημα του Θεού συμβαίνει, τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα και αυθόρμητα.

Η εργασία αυτή είναι καρπός αγάπης προς στον Θεό και άλλο ένα ευλογημένο εργαλείο για τη σωτηρία μου, επειδή όμως αυτά δεν ολοκληρώνονται μόνον μέσα από εμάς, θέλω να εμπνεύσω και να μοιραστώ αυτό το πνευματικό πανηγύρι και με τους υπόλοιπους συνανθρώπους μου.

Εν κατακλείδι ο στόχος αυτής της εργασίας είναι ότι: ο αγιασμός σώζει και είναι δυνατός για όλους μας, φτάνει να τον θέλουμε.

Κάπως έτσι κι εγώ φαίνεται μάλλον να θέλω και να πορεύομαι μέσα από την αδυναμία και την ατέλειά μου να συστρατεύω πάλι και πάλι το είναι μου προς το στόχο: Είναι-Βούληση-Έργα-Καρποί-Μετάνοια-Αναγέννηση- Σωτηρία και… Βασιλεία του Θεού. Αμήν!