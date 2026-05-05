Τα πανεπιστήμια στη Γαλλία άρχισαν να προσφέρουν γεύματα με κόστος μόλις 1 ευρώ σε όλους τους φοιτητές, ανεξαρτήτως εισοδήματος, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Μέχρι πρότινος, η τιμή των 1 ευρώ – αντί για το κανονικό κόστος των 3,30 ευρώ για ένα πλήρες γεύμα τριών πιάτων – ίσχυε μόνο για φοιτητές χαμηλού εισοδήματος ή όσους λάμβαναν οικονομική ενίσχυση. Οι φοιτητικές ενώσεις είχαν ζητήσει την επέκταση του μέτρου σε όλους.

Για τον 18χρονο φοιτητή στο Παρίσι, Αλεξάντρ Ιωαννίδη, η αλλαγή αυτή σημαίνει σημαντική μείωση στα μηνιαία έξοδα σίτισης.

«Έρχομαι εδώ περίπου 20 φορές τον μήνα. Αυτό κόστιζε γύρω στα 60 ευρώ. Τώρα θα πληρώνω περίπου 20», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τα χρήματα που θα εξοικονομήσει θα τα διαθέσει για έξοδο ή φαγητό σε εστιατόρια.

Το μέτρο στοχεύει στην ανακούφιση των φοιτητών, σε μια περίοδο που το κόστος ζωής αυξάνεται. Σύμφωνα με έρευνα φοιτητικής οργάνωσης τον Ιανουάριο, το 48% των φοιτητών στη Γαλλία δήλωσε ότι έχει μείνει χωρίς φαγητό λόγω οικονομικών δυσκολιών, ενώ το 23% ανέφερε ότι αυτό συμβαίνει αρκετές φορές μέσα στον μήνα.

Το 2024, περίπου 667.000 φοιτητές επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα των γευμάτων του 1 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συνολικά, σε πανεπιστημιακά εστιατόρια σερβιρίστηκαν περίπου 46,7 εκατομμύρια γεύματα, τόσο στην εκπτωτική τιμή όσο και στην κανονική.

Η κυβέρνηση αναμένει περαιτέρω αύξηση της ζήτησης και, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης, Φιλίπ Μπαπτίστ, προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2027 για τη στήριξη του προγράμματος.