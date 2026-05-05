Σύμφωνα με το agriniosite, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώθηκε από την Αθήνα για ύποπτη δραστηριότητα στην περιοχή πίσω από το νοσοκομείο του Αγρίνιο, όπου άνδρας εντοπίστηκε να προβαίνει σε καύση χόρτων στην ύπαιθρο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έφτασαν στο σημείο και βεβαίωσαν παράβαση, επιβάλλοντας διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Το περιστατικό καταγράφηκε μέσω εναέριας επιτήρησης με drone, στο πλαίσιο των ενισχυμένων μέτρων πρόληψης πυρκαγιών που εφαρμόζονται φέτος σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη υπόθεση επιβολής προστίμου με χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, η οποία αναμένεται να επεκταθεί το επόμενο διάστημα, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό παραβάσεων και την αποτροπή πυρκαγιών στην ύπαιθρο.