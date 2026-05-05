Μπούτι από κοτόπουλο; Οχι, ευχαριστώ…

Ανάλυση σε δείγμα 60.000 ανθρώπων έδειξε ότι όσοι καταναλώνουν περισσότερο κόκκινο κρέας αυξάνουν τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2 κατά 23%, ενώ όσοι καταναλώνουν πολύ σκούρο κρέας πουλερικών (μπούτι, φτερούγες, αλλά όχι στήθος) τον αυξάνουν κατά 15%.

Οι ειδικοί προτείνουν τη μείωση του σκούρου κρέατος από τη διατροφή και την αντικατάστασή του με στήθος κοτόπουλου, ψάρια, οστρακοειδή και λαχανικά.

Πώς να αναπληρώσετε τις πρωτεΐνες από το κόκκινο κρέας

«Γνωρίζουμε ότι όσοι τρώνε περισσότερο κόκκινο κρέας και επεξεργασμένο κρέας έχουν και αυξημένο κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2», εξηγεί ο διαιτολόγος Pav Kalsi, κλινικός σύμβουλος του φιλανθρωπικού οργανισμού Diabetes UK. «Οι απλές αλλαγές στη διατροφή περιλαμβάνουν την κατανάλωση λιγότερο επεξεργασμένου και κόκκινου κρέατος και αντ’ αυτού να παίρνουμε πρωτεΐνες από φυτικές πηγές, όπως όσπρια, άπαχα πουλερικά και λιπαρά ψάρια. Η κατανάλωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών και δημητριακών ολικής αλέσεως, καθώς και η μείωση της ποσότητας ζάχαρης, αλατιού και λίπους μπορούν επίσης να βοηθήσουν».

Ανάλογα συμπεράσματα προέκυψαν και από αντίστοιχη μελέτη της ιατρικής σχολής Duke-NUS στη Σιγκαπούρη, σε 5.207 νέες περιπτώσεις διαβήτη τύπου 2. Οπως λένε οι επικεφαλής της μελέτης, ο συσχετισμός μεταξύ της πρόσληψης κόκκινου κρέατος και του κινδύνου τύπου 2 ήταν στατιστικά σημαντικός: «Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε το κρέας από τη διατροφή σας, αλλά μόνο να μειώσετε την ημερήσια πρόσληψη, ειδικά για το κόκκινο κρέας και να επιλέγετε στήθος κοτόπουλου και ψάρια ή οστρακοειδή ή πρωτεϊνούχα τρόφιμα και γαλακτοκομικά προϊόντα για να μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη».

*Από το ένθετο Διαβήτης που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής