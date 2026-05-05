«Η άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας εις βάρος μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας συνιστά κατάφωρη προσβολή των θεμελιωδών αρχών της ακαδημαϊκής ελευθερίας και του κράτους δικαίου, αρχών που αποτελούν αναπόσπαστο θεμέλιο της δημοκρατικής λειτουργίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Το Πανεπιστήμιο, ως κατεξοχήν χώρος ελεύθερης διακίνησης ιδεών, επιστημονικής έρευνας και ορθολογικού διαλόγου, οφείλει να παραμένει απρόσβλητο από πρακτικές αυτοδικίας και εκφοβισμού, οι οποίες αντιστρατεύονται τις αξίες που η ίδια η ακαδημαϊκή κοινότητα πρεσβεύει και υπηρετεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση των πρυτανικών Αρχών του ΔΠΘ, με την επισήμανση ότι «η έμπρακτη αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα δεν αποτελεί απλώς ηθική υποχρέωση, αλλά θεσμικό χρέος και επιτακτική αναγκαιότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δημόσιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και να κατοχυρωθεί ο οφειλόμενος σεβασμός στην προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και το έργο των λειτουργών τους».