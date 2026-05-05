Η κίνηση αυτή δείχνει ότι ο Λευκός Οίκος επιχείρησε να μειώσει τον κίνδυνο κλιμάκωσης. Ωστόσο, παρά την προειδοποίηση, το Ιράν εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων εναντίον πλοίων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, εμπορικών σκαφών, αλλά και στόχων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Την Τρίτη, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, υποβάθμισαν τη σημασία των ιρανικών επιθέσεων, υποστηρίζοντας ότι η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ.

Παρόλα αυτά, ορισμένοι Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να δώσει εντολή για επανέναρξη του πολέμου ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, εάν συνεχιστεί το διπλωματικό αδιέξοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προειδοποίηση για την επιχείρηση «Project Freedom» στάλθηκε την Κυριακή και συνδέεται με ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social την ίδια ημέρα. Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «επικοινωνούν τόσο δημόσια όσο και παρασκηνιακά με το Ιράν», προκειμένου να επιτρέψουν την πραγματοποίηση της επιχείρησης, την οποία χαρακτήρισε αμυντική και προς όφελος της διεθνούς κοινότητας.

Κατά την πρώτη ημέρα της επιχείρησης τη Δευτέρα, το Ιράν πραγματοποίησε επιθέσεις σε αμερικανικά πολεμικά πλοία που διέσχιζαν τα στενά, καθώς και σε άλλα εμπορικά πλοία στην περιοχή και στόχους στα ΗΑΕ.

Ο στρατηγός Κέιν υποστήριξε ότι οι επιθέσεις αυτές ήταν «κάτω από το όριο» που θα οδηγούσε σε επανεκκίνηση μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. «Προς το παρόν, η εκεχειρία ισχύει», δήλωσε ο Χέγκσεθ, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ ανέμεναν κάποια ένταση κατά την έναρξη της επιχείρησης.

Όπως πρόσθεσε, ορισμένες ενέργειες των Φρουρών της Επανάστασης ενδέχεται να ξεφεύγουν από τη γραμμή των Ιρανών διαπραγματευτών, επισημαίνοντας ότι είναι ευθύνη της Τεχεράνης να τις περιορίσει ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για συμφωνία.

Οι ΗΠΑ δηλώνουν έτοιμες να επανεκκινήσουν τον πόλεμο άμεσα, εφόσον δοθεί εντολή από τον πρόεδρο.

Παρά την επιχείρηση, η ροή πετρελαίου και εμπορευμάτων μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν αυξήθηκε σημαντικά το πρώτο 24ωρο. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι δύο πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν τα στενά τη Δευτέρα, ενώ κανένα την Τρίτη.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι «εκατοντάδες ακόμη πλοία περιμένουν», ωστόσο φαίνεται πως πολλές ναυτιλιακές εταιρείες δεν εμπιστεύονται ακόμη τις διαβεβαιώσεις των ΗΠΑ για ασφαλή διέλευση.

Από την πλευρά του Ιράν, δεν καταγράφηκαν νέες επιθέσεις την Τρίτη. Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η χώρα πέτυχε «μια νέα ισορροπία» μετά τις επιθέσεις της Δευτέρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, «προχωρούν», καλώντας την Ουάσιγκτον να μην επιστρέψει σε μια νέα κρίση.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι το Ιράν εξαπέλυσε νέα επίθεση με πυραύλους και drones την Τρίτη, με τα συστήματα αεράμυνας να ανταποκρίνονται.