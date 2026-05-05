Η κρητική ομάδα δεν ξεχνά την ιστορία της, καθώς με τις «ευλογίες» της ΠΑΕ, το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας πήγε στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρντ και τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη του.

Το βαρύτιμο τρόπαιο βρέθηκε στην Ελιά στο χωριό του Ευγένιου Γκέραρντ, όπου είναι και ο τάφος του θρυλικού προπονητή των κυπελλούχων Ελλάδας. Τη φωτογραφία μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Facebook ο ιερέας, π. Γεώργιος Μπαλτζάκης, ο οποίος τέλεσε και τρισάγιο στη μνήμη του Γκέραρντ.

«Το Κύπελλο στην Ελιά στον Ευγένιο Γκέραρντ και στο χωριό του, μέσα σε πολύ συγκινητική ατμόσφαιρα τελεσαμε τρισάγιο στη μνήμη του, συγχαρητήρια στην ΠΑΕ ΟΦΗ για την πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε όλο τον οργανισμό που λέγεται ΟΦΗ για την τεράστια χαρά που μας έδωσε με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος μετά από 39 χρόνια, και τώρα Ευρώπη. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του», ανέφερε εφημέριος στην Ελιά, π. Γιώργης Μπαλτζάκης, ο οποίος δημοσίευσε τις συγκινητικές φωτογραφίες.