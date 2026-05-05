Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχουν επιβεβαιωθεί δύο κρούσματα hantavirus, ενώ εξετάζονται ακόμη πέντε ύποπτες περιπτώσεις. Οι αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι ενδέχεται να υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Από τα συνολικά επτά επιβεβαιωμένα ή ύποπτα περιστατικά, τρία άτομα έχουν πεθάνει, ένα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και τρία εμφανίζουν συμπτώματα. Τα θύματα είναι ένα ζευγάρι από την Ολλανδία και ένας Γερμανός, ενώ ο Βρετανός ασθενής μεταφέρθηκε εκτός πλοίου και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius ξεκίνησε το ταξίδι του την 1η Απριλίου από την Ουσουάια της Αργεντινής, πραγματοποιώντας στάσεις σε περιοχές όπως η Νότια Γεωργία, το Τριστάν ντα Κούνια, το νησί Γκοφ και η Αγία Ελένη.

Στις 6 Απριλίου, ένας Ολλανδός επιβάτης παρουσίασε συμπτώματα και πέθανε λίγες ημέρες αργότερα. Η σύζυγός του αποβιβάστηκε στην Αγία Ελένη, ωστόσο η κατάστασή της επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης προς το Γιοχάνεσμπουργκ, όπου τελικά κατέληξε στις 26 Απριλίου.

Στις 27 Απριλίου, ένας Βρετανός ασθενής διακομίστηκε αεροπορικώς από το νησί Ascension στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Τόσο ο ίδιος όσο και η Ολλανδή γυναίκα διαγνώστηκαν θετικοί στον ιό.

Το πλοίο συνέχισε την πορεία του και στις 3 Μαΐου αγκυροβόλησε έξω από την Πράια, πρωτεύουσα του Πράσινου Ακρωτηρίου, μεταφέροντας συνολικά 149 επιβάτες και μέλη πληρώματος.

Οι τοπικές αρχές υγείας έχουν θέσει σε επιφυλακή το σύστημα, ενώ νοσοκομείο της χώρας έχει ήδη προετοιμάσει ειδικό χώρο απομόνωσης. Παράλληλα, συγκροτήθηκε εξειδικευμένη ομάδα με γιατρούς, λοιμωξιολόγους, νοσηλευτές και τεχνικούς εργαστηρίων για την υποστήριξη των ασθενών τόσο εντός του πλοίου όσο και στη στεριά, αν χρειαστεί.

Οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα επιτραπεί η αποβίβαση επιβατών, προκειμένου να προστατευτεί ο τοπικός πληθυσμός.

Την ίδια στιγμή, ιατρικό προσωπικό έχει ήδη επιβιβαστεί στο πλοίο, ενώ εξετάζεται η εκκένωση δύο ακόμη ατόμων, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανή εξάπλωση του ιού μεταξύ των επιβατών.

Ισπανία: Καμία απόφαση για ελλιμενισμό

H Ισπανία δεν θα λάβει «καμία απόφαση» σχετικά με τoν ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου που πιθανόν αποτελεί εστία χανταϊού, όσο τα «επιδημιολογικά δεδομένα» έχουν αναλυθεί, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, αντικρούοντας τον ΠΟΥ.

«Βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων που θα συγκεντρωθούν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της διέλευσής του από το Πράσινο Ακρωτήριο, θα αποφασιστεί ποιος ενδιάμεσος σταθμός είναι ο πλέον προσιτός. Έως εκείνη τη στιγμή, το υπουργείο Υγείας δεν θα υιοθετήσει καμία απόφαση, όπως ενημερώσαμε σχετικά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας», έγραψε το υπουργείο στο Χ, λίγο αφότου ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε πως η Ισπανία δέχθηκε να υποδεχθεί το κρουαζιερόπλοιο στα Κανάρια Νησιά.

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε αργότερα που είχε μια συνάντηση με τον ΠΟΥ και είχε συμφωνήσει πως, «από αυτό το απόγευμα, το πλοίο θα επιθεωρηθεί από μια ομάδα επιδημιολόγων».

«Αυτή η παρέμβαση στοχεύει να γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας των ανθρώπων που βρίσκονται στο πλοίο, να καθοριστεί εάν υπάρχουν εκεί άλλα άτομα που έχουν εκδηλώσει συμπτώματα και να αναγνωριστούν οι επαφές υψηλού κινδύνου ή χαμηλού κινδύνου. Αυτό θα βοηθήσει στο να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις διαδικασίες επαναπατρισμού και το δρομολόγιο του πλοίου», συμπλήρωσε το υπουργείο στην ανάρτησή του στο Χ.

«Όλα είναι έτοιμα για την περίθαλψη, για την αξιολόγηση και, εάν χρειαστεί, για την απολύμανση, εφόσον το ζητήσει ο ΠΟΥ», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Έλμα Σάις μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, χωρίς να διευκρινίσει εάν αυτό συνεπάγεται ότι το πλοίο θα δέσει σε ισπανικό έδαφος ή όχι.

Από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται σε επίσκεψη ο περιφερειακός πρόεδρος των Καναρίων Νήσων, Φερνάνδο Κλαβίχο, εκτίμησε από την πλευρά του ότι «θα έπρεπε να υπάρξει μέριμνα για το κρουαζιερόπλοιο εκεί όπου βρίσκεται», στο Πράσινο Ακρωτήριο, στον Ατλαντικό ή να ανακατευθυνθεί προς «την Ολλανδία», διότι «έχει σημαία Ολλανδίας».

«Πρόκειται για μια υπόθεση που μας ανησυχεί πολύ, δεν έχουμε ουσιαστικά καμία πληροφορία σχετικά με τον φορέα μετάδοσης», συνέχισε, μιλώντας στον Τύπο.

Σήμερα, ο ΠΟΥ έκανε λόγο για επτά κρούσματα, δύο επιβεβαιωμένα στο εργαστήριο και πέντε ύποπτα.

Τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει σε σχέση με την εστία που καταγράφηκε στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, ένα ζευγάρι 70χρονων Ολλανδών και ένας Γερμανός επιβάτης.