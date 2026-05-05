Σε επίσημη ανακοίνωση, το υπουργείο Άμυνας της χώρας επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει εκτοξεύσεις πυραύλων από την Τεχεράνη, σηματοδοτώντας τη δεύτερη ημέρα επιθέσεων μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας τεσσάρων εβδομάδων στον Περσικό Κόλπο, που είχε ακολουθήσει την ανακοίνωση εκεχειρίας από τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν επιδιώκουν σύγκρουση» στα Στενά του Ορμούζ, αν και προειδοποίησε ότι θα χρησιμοποιήσουν «συντριπτική ισχύ» σε περίπτωση που το Ιράν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη, ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε την Τεχεράνη «ξεκάθαρο επιτιθέμενο», μετά τις αμοιβαίες επιθέσεις που σημειώθηκαν τη Δευτέρα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Όπως ανέφερε, η επιχείρηση «Project Freedom», που ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, στοχεύει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και στη σταθεροποίηση των διεθνών αγορών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Ιράν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είπαν ότι ελέγχουν τα Στενά, αλλά δεν ισχύει».

Η εύθραυστη εκεχειρία στην περιοχή δοκιμάστηκε έντονα τη Δευτέρα, καθώς ΗΠΑ και Ιράν συγκρούστηκαν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα στον κόσμο.

Σε μια προσπάθεια να σπάσει το αδιέξοδο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιχείρηση «Project Freedom», με στόχο την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας υπό την προστασία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

UAE says air defences dealing with missile and drone attacks from Iran Read more: https://t.co/DIgcm3xzTH#GeoNews pic.twitter.com/klQFp8I3Gn — Geo English (@geonews_english) May 5, 2026

Ωστόσο, λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, αρκετά εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο ανέφεραν εκρήξεις ή πυρκαγιές, ενώ ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν πετρελαϊκό λιμάνι στα ΗΑΕ.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν επτά μικρά ιρανικά σκάφη, προκειμένου να διασφαλίσουν τη διέλευση δύο πλοίων υπό αμερικανική συνοδεία.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για πλήρη κατάρρευση της εκεχειρίας και νέα γενικευμένη σύγκρουση στην περιοχή.