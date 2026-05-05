Οι αλλαγές περιλαμβάνουν τα εξής:

Απώλεια βάρους

Τα υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα με προδιαβήτη που χάνουν περίπου το 10% του βάρους τους σε διάστημα 6 μηνών από τη διάγνωση, μειώνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη κατά 85%, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Για να γίνει αυτό αρκούν μικρές αλλά σημαντικές διατροφικές αλλαγές, όπως το να κόψει κάποιος τη ζάχαρη και τα αναψυκτικά.

Ελέγξτε τα επίπεδα βιταμίνης D

Τα άτομα με προδιαβήτη και χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D έχουν υπερδιπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν διαβήτη σε σχέση με όσους λαμβάνουν συμπληρώματα βιταμίνης D για σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά τη διάγνωση, όπως έδειξε σχετική μελέτη. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους επιστρέφουν σε φυσιολογικά επίπεδα.

Ελέγξτε τον θυρεοειδή σας

Τα χαμηλά επίπεδα των ορμονών που παράγει ο θυρεοειδής διευκολύνουν τη μετάβαση από το στάδιο του προδιαβήτη στον διαβήτη. Οι ερευνητές εικάζουν ότι αυτό οφείλεται στην επιβράδυνση του μεταβολισμού λόγω απουσίας ορμονών, που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους και την ευαισθησία στην ινσουλίνη, άλλον ένα παράγοντα κινδύνου.

Σωματική δραστηριότητα

Η τακτική άσκηση είναι, σε συνδυασμό με την απώλεια βάρους, το κλειδί στην προσπάθεια να αποφύγει κάποιος τον διαβήτη. Δεν χρειάζεται να κάνετε σκληρή προπόνηση, αρκεί το γρήγορο περπάτημα, το οποίο στην περίπτωση των υψηλών επιπέδων σακχάρου είναι πιο αποτελεσματικό από το τρέξιμο, όπως έχει δείξει έρευνα του Πανεπιστημίου Duke.

Η πρόληψη του προδιαβήτη βάζει «φρένο» σε ανεξέλεγκτες συνέπειες

Φάτε τα σωστά λιπαρά

Τρώτε τροφές πλούσιες σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, όπως τα λιπαρά ψάρια, οι σπόροι και οι ξηροί καρποί, που μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη, ειδικά όταν παίρνουν τη θέση των υδατανθράκων και των κορεσμένων λιπαρών. Μείνετε επίσης μακριά από οτιδήποτε λευκό, δηλαδή λευκό ψωμί, λευκά ζυμαρικά, μπισκότα, άσπρο ρύζι, που συμβάλλουν στην αύξηση του σακχάρου στο αίμα.

Κάνετε έλεγχο για υπνική άπνοια

Πολλοί άνθρωποι με προδιαβήτη υποφέρουν από άπνοια ύπνου, αλλά δεν το γνωρίζουν. Η αντιμετώπιση της υπνικής άπνοιας μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Αν ροχαλίζετε ή αισθάνεστε μονίμως κουρασμένοι, παρότι κοιμάστε ικανοποιητικό αριθμό ωρών, είναι πιθανό να πάσχετε από άπνοια ύπνου.

Μαγειρέψτε με τον σωστό τρόπο

Ερευνα έδειξε ότι οι παχύσαρκοι άνθρωποι που έτρωγαν τα φαγητά βραστά ή στον ατμό επί ένα χρόνο έχασαν βάρος και βελτίωσαν την αντίσταση στην ινσουλίνη σε σύγκριση με όσους έτρωγαν τηγανητά και ψητά. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι τροφές που μαγειρεύονται σε περιβάλλον ξηρό και θερμό παράγουν περισσότερα προϊόντων προχωρημένης γλυκοζυλίωσης, μια διαδικασία που συνδέεται με την αντίσταση στην ινσουλίνη και τη φλεγμονή σε όλο το σώμα.

Τακτικές εξετάσεις

Αν έχετε προδιαβήτη, θα πρέπει να υποβάλλεστε τακτικά σε εξετάσεις για συμπτώματα που σχετίζονται με την υγεία της καρδιάς, όπως υψηλή αρτηριακή πίεση και υψηλή χοληστερόλη.

*Από το ένθετο Διαβήτης που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής