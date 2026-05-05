Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε μιλήσει για πρώτη φορά στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 24 Μαϊου του 1999 επί προεδρίας Απόστολου Κακλαμάνη.

Η ιστορικής σημασίας συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Ο πρόεδρος της Βουλής θα απονείμει στον Προκαθήμενο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με έδρα την Κωνσταντινούπολη, το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ μετά το πέρας της ειδικής συνεδρίασης, στις 14.30, θα παραθέσει προς τιμήν του επίσημο γεύμα στην Αθηναϊκή Λέσχη.

Ο Παναγιώτατος συμπληρώνει φέτος 35 έτη Πατριαρχικής θητείας και 65 έτη ιερατικής αποστολής.

To πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη

Την Τετάρτη, ανήμερα της Μεσοπεντηκοστής, θα λειτουργήσει από θρόνου, στον πατριαρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας, ενώ θα παραστεί συμπροσευχόμενος ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Την Πέμπτη θα δώσει το παρών στην εκδήλωση «Διαχρονία και Οικουμενικότητα: Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον Σύγχρονο Κόσμο», που θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο «Παλλάς». Στις 8 Μαΐου, ο Παναγιώτατος θα επισκεφθεί τα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού. Την ίδια ημέρα, το απόγευμα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα τιμηθεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Στη διάρκεια της παραμονής του θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και πολιτικούς ηγέτες.