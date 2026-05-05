Ο επιχειρηματίας αντιλήφθηκε την παραβίαση όταν εντόπισε τρύπα σε τοίχο του γραφείου, ένδειξη ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη μέθοδο για να αποκτήσουν πρόσβαση στον χώρο. Όπως κατήγγειλε, άγνωστοι εισήλθαν από το άνοιγμα και αφαίρεσαν από χρηματοκιβώτιο περίπου 297.000 ευρώ.
Την υπόθεση έχουν αναλάβει αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα στοιχεία για τον εντοπισμό των δραστών.
Ειδήσεις Σήμερα
- Πανελλήνιες 2026: Φυσικοθεραπευτικά εργαλεία για το άγχος των εξετάσεων
- «Βουτιά» πάνω από 20% στον πασχαλινό τζίρο για τις επιχειρήσεις της Αττικής – Τι έδειξε έρευνα της ΕΕΑ
- Μυτιλήνη: 76 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 116 εκτροφές
- Καιρός: Έρχεται «καμίνι» με 30άρια και αφρικανική σκόνη – Πότε η ατμόσφαιρα γίνεται αποπνικτική
- Βραδιά «αστέρων» στην Ελλάδα: Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο δείπνησαν μαζί με Εμμανουήλ Καραλή και Κάιλ Κούζμα