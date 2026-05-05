Ο επιχειρηματίας αντιλήφθηκε την παραβίαση όταν εντόπισε τρύπα σε τοίχο του γραφείου, ένδειξη ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη μέθοδο για να αποκτήσουν πρόσβαση στον χώρο. Όπως κατήγγειλε, άγνωστοι εισήλθαν από το άνοιγμα και αφαίρεσαν από χρηματοκιβώτιο περίπου 297.000 ευρώ.

Την υπόθεση έχουν αναλάβει αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα στοιχεία για τον εντοπισμό των δραστών.