Σύμφωνα με την Τροχαία Πειραιά, η σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας θα ξεκινήσει από τις 06:00 το πρωί και θα επηρεάσει βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, όπως την πλατεία Κανάρη, την Ακτή Μουτσοπούλου, τη λεωφόρο Παπαναστασίου, την οδό Τζαβέλλα και τη Νέα Παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Η εκκίνηση της διαδρομής θα δοθεί στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ακτής Μουτσοπούλου (ρεύμα καθόδου), με τους ποδηλάτες να κινούνται στη συνέχεια κατά μήκος της δεξιάς λωρίδας μέσω των συγκεκριμένων δρόμων.

Για τις ανάγκες της διοργάνωσης:

• Οι θέσεις στάθμευσης κατά μήκος των παραπάνω οδών θα πρέπει να παραμείνουν ελεύθερες.

• Από το βράδυ της Παρασκευής 8 Μαΐου 2026, απαγορεύεται η στάθμευση στους προαναφερθέντες δρόμους.

• Οχήματα που θα παραμείνουν σταθμευμένα θα απομακρύνονται με γερανό από την Τροχαία.

Ως χώρος στάθμευσης και υποστήριξης της διοργάνωσης του ποδηλατικού γύρου ορίζεται η πλατεία Ρολογιού και συγκεκριμένα το τρίγωνο που σχηματίζεται από τις οδούς Γρηγορίου Λαμπράκη, Ακτής Μουτσοπούλου και Μπουμπουλίνας.

Ο οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων, ενώ παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής να συνεργαστούν, απομακρύνοντας εγκαίρως τα οχήματά τους και διευκολύνοντας την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.