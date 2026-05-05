Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταγράφονται δεκάδες κρούσματα, ενώ χιλιάδες δείγματα έχουν ήδη εξεταστεί στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της νόσου. Ειδικότερα, κατά το διάστημα από 15 Μαρτίου έως 4 Μαΐου 2026, εξετάστηκαν συνολικά 674 εκτροφές, εκ των οποίων 575 αφορούσαν πρόβατα, 12 αίγες, 15 βοοειδή και 72 μικτές εκτροφές. Από τους ελέγχους προέκυψαν 76 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 116 θετικές εκτροφές. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν αιμοληψίες σε 22.957 ζώα, ενώ στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς εστάλησαν συνολικά 36.089 δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν την εντατική επιτήρηση και τη συστηματική διερεύνηση, με στόχο την πλήρη αποτύπωση της κατάστασης και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων.

Το Υπουργείο απευθύνει έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγική αλυσίδα —κτηνοτρόφους, εμπόρους, μεταφορείς, σφαγεία και γαλακτοκομικές επιχειρήσεις— να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, επισημαίνοντας ότι η συμμόρφωση είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο αφθώδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει δίχηλα ζώα, όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, με δυνατότητα ταχείας εξάπλωσης τόσο μέσω άμεσης επαφής όσο και μέσω μολυσμένων αντικειμένων ή ακόμη και αερογενώς. Παρότι δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος για την κτηνοτροφία και απαιτεί την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και περιορισμού μετακινήσεων.