Συνολικά περίπου 150 επιβάτες –μεταξύ των οποίων ένας Έλληνας– βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο Hondius -κυρίως Βρετανοί, Αμερικανοί και Ισπανοί-, το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του από την Αργεντινή τον Μάρτιο και τώρα βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της δυτικής Αφρικής.

Ανάμεσα στα επτά κρούσματα – ύποπτα και επιβεβαιωμένα—είναι τρεις άνθρωποι που έχουν πεθάνει, ένας ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και τρεις που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα, εξήγησε ο ΠΟΥ.

Οι τρεις νεκροί είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός πολίτης, ενώ ένας Βρετανός έχει απομακρυνθεί από το πλοίο και λαμβάνει θεραπεία στη Νότια Αφρική, σημείωσαν αξιωματούχοι.

Χαμηλός ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό

«Η ατμόσφαιρα στο m/v Hondius παραμένει ήρεμη, με τους επιβάτες γενικά να είναι ψύχραιμοι», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, Oceanwide Expeditions, αργά χθες, Δευτέρα (04/05). Η εταιρεία πρόσθεσε ότι εργάζεται για τον έλεγχο και την αποβίβαση των επιβατών και εξετάζει το ενδεχόμενο να πλεύσει προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη της Ισπανίας.

Εξάλλου ο ΠΟΥ επανέλαβε ότι ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό είναι χαμηλός από την ασθένεια, η οποία συνήθως μεταδίδεται από μολυσμένα τρωκτικά και σπάνια μεταξύ ανθρώπων.

Το Πράσινο Ακρωτήρι – ένα νησιωτικό κράτος στα ανοικτά των ακτών της δυτικής Αφρικής—έχει ζήτησει από το πλοίο προληπτικά να παραμείνει αρόδου.

Ο πρώτος επιβάτης που αρρώστησε, ένας 70χρονος Ολλανδός, πέθανε στις 11 Απριλίου, με τη σορό του να παραμένει στο πλοίο ως τις 24 Απριλίου, όταν «αποβιβάστηκε στην Αγία Ελένη, με τη σύζυγό του να συνοδεύει (τη σορό) στον επαναπατρισμό της», επεσήμανε η Oceanwide Expeditions.

Τρεις ημέρες αργότερα αρρώστησε και η 69χρονη σύζυγός του η οποία στη συνέχεια πέθανε, ενώ ένας Βρετανός «αρρώστησε σοβαρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο στη Νότια Αφρική», πρόσθεσε η εταιρεία.

Στο μεταξύ ο ΠΟΥ αναζητά τους επιβάτες της πτήσης στην οποία επέβαινε η 69χρονη Ολλανδή όταν ταξίδεψε από την Αγία Ελένη στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής όπου και πέθανε σε νοσοκομείο.

Η μόλυνσή της από τον χανταϊό επιβεβαιώθηκε χθες (04/05). Εξάλλου οι νοτιοαφρικανικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι και ο 69χρονος Βρετανός που νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ έχει βρεθεί θετικός σε στέλεχος του χανταϊού.

«Δεν είμαστε τίτλοι ειδήσεων, είμαστε άνθρωποι»: Κραυγή απόγνωσης από επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου

Ο travel blogger Jake Rosmarin, ο οποίος έχει πάνω από 44.000 ακόλουθους στο Instagram, βρισκόταν στο πλοίο όταν ξέσπασε η ύποπτη επιδημία με κρούσματα χανταϊού, μια σπάνια λοίμωξη που μεταδίδεται από τρωκτικά στον άνθρωπο, συνήθως μέσω των ούρων, των περιττωμάτων ή του σάλιου τους. Η λοίμωξη μπορεί να είναι θανατηφόρα, καθώς δεν υπάρχει θεραπεία.

Με ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, το οποίο κάνει τον γύρο του κόσμου προκαλώντας ρίγη συγκίνησης, ο Rosmarin σπάει τη σιωπή του και μεταφέρει την απόγνωση που επικρατεί στα καταστρώματα του πλοίου.

«Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο MV Hondius, και αυτό που συμβαίνει τώρα είναι πολύ πραγματικό για όλους μας εδώ», είπε ο Rosmarin σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram. «Δεν είμαστε απλώς μια ιστορία, δεν είμαστε απλώς τίτλοι ειδήσεων. Είμαστε άνθρωποι. Άνθρωποι με οικογένειες, με ζωές, με ανθρώπους που μας περιμένουν στο σπίτι».

«Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, και αυτό είναι το πιο δύσκολο», πρόσθεσε ο Rosmarin. «Το μόνο που θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να νιώθουμε ασφαλείς. Να έχουμε σαφήνεια και να γυρίσουμε σπίτι», συνέχισε ο blogger.

«Αν βλέπετε την κάλυψη αυτού του γεγονότος, απλώς να θυμάστε ότι πίσω από αυτό υπάρχουν πραγματικοί άνθρωποι και ότι δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάπου μακριά… Συμβαίνει σε εμάς αυτή τη στιγμή», κατέληξε στο βίντεο.

Πώς μεταδίδεται ο χανταϊός

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως μέσω της επαφής με τρωκτικά ή με τα ούρα, το σάλιο ή τα περιττώματά τους. Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι, αν και συμβαίνει σπάνια, οι χανταϊοί μπορούν να μεταδοθούν μεταξύ ανθρώπων.

Η ασθένεια ξεκινά με συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης, αλλά μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα και να καταστεί απειλητική για τη ζωή. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγη, μυϊκούς πόνους και πονοκεφάλους.

Τα συμπτώματα του πνευμονικού συνδρόμου από χανταϊό εμφανίζονται μεταξύ μίας και οκτώ εβδομάδων μετά την επαφή με μολυσμένο τρωκτικό. Οι ασθενείς ενδέχεται να αισθανθούν σφίξιμο στο στήθος καθώς η λοίμωξη εξελίσσεται.

Το άλλο σύνδρομο που προκαλείται από τον χανταϊό, ο αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο, συνήθως αναπτύσσεται εντός μίας ή δύο εβδομάδων μετά την έκθεση.

Το πνευμονικό σύνδρομο από χανταϊό είναι θανατηφόρο σε περίπου 35 τοις εκατό των μολυσμένων ατόμων, ενώ το ποσοστό θνησιμότητας για τον αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο κυμαίνεται από 1 έως 15 τοις εκατό των ασθενών, σύμφωνα με το CDC.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία ή ίαση για την ασθένεια, αλλά η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης.