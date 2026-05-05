Τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει εν μέσω της ύποπτης επιδημίας στο MV Hondius, το οποίο αναχώρησε από την Ουσουάια στη νότια Αργεντινή στις 20 Μαρτίου και επρόκειτο να φτάσει στο Πράσινο Ακρωτήριο, στα ανοικτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής, στις 4 Μαΐου.

Ο travel blogger Jake Rosmarin, ο οποίος έχει πάνω από 44.000 ακόλουθους στο Instagram, βρισκόταν στο πλοίο όταν ξέσπασε η ύποπτη επιδημία, μια σπάνια λοίμωξη που μεταδίδεται από τρωκτικά στον άνθρωπο, συνήθως μέσω των ούρων, των περιττωμάτων ή του σάλιου τους. Η λοίμωξη μπορεί να είναι θανατηφόρα, καθώς δεν υπάρχει θεραπεία.

Με ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, το οποίο κάνει τον γύρο του κόσμου προκαλώντας ρίγη συγκίνησης, ο Rosmarin σπάει τη σιωπή του και μεταφέρει την απόγνωση που επικρατεί στα καταστρώματα του πλοίου.

«Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο MV Hondius, και αυτό που συμβαίνει τώρα είναι πολύ πραγματικό για όλους μας εδώ», είπε ο Rosmarin σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram. «Δεν είμαστε απλώς μια ιστορία, δεν είμαστε απλώς τίτλοι ειδήσεων. Είμαστε άνθρωποι. Άνθρωποι με οικογένειες, με ζωές, με ανθρώπους που μας περιμένουν στο σπίτι».

«Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, και αυτό είναι το πιο δύσκολο», πρόσθεσε ο Rosmarin. «Το μόνο που θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να νιώθουμε ασφαλείς. Να έχουμε σαφήνεια και να γυρίσουμε σπίτι», συνέχισε ο blogger.

«Αν βλέπετε την κάλυψη αυτού του γεγονότος, απλώς να θυμάστε ότι πίσω από αυτό υπάρχουν πραγματικοί άνθρωποι και ότι δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάπου μακριά… Συμβαίνει σε εμάς αυτή τη στιγμή», κατέληξε στο βίντεο.

Συνολικά 149 άτομα βρίσκονται επί του πλοίου MV Hondius, μεταξύ των οποίων 19 Βρετανοί επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος, εν μέσω της υποψίας για έξαρση του χανταϊού

Ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος έχουν πεθάνει, επιβεβαίωσε ο πλοιοκτήτης. Ένας 69χρονος Βρετανός επιβάτης επίσης παλεύει για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ, σύμφωνα με τον Independent.

Ο Ολλανδός που πέθανε ήταν 70 ετών. Οι αρχές ανέφεραν ότι παρουσίασε ξαφνικά πυρετό, πονοκέφαλο, κοιλιακούς πόνους και διάρροια. Πέθανε κατά την άφιξή του στο νησί της Αγίας Ελένης, ένα βρετανικό έδαφος στον Νότιο Ατλαντικό. Η σύζυγός του, 69 ετών, μεταφέρθηκε στη Νότια Αφρική και αργότερα πέθανε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Η Oceanwide Expeditions ανέφερε ότι ο χανταϊός επιβεβαιώθηκε μόνο στην περίπτωση του Βρετανού άνδρα, ο οποίος λαμβάνει θεραπεία για την ασθένεια που μεταδίδεται από τρωκτικά.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι έρευνες για την επιδημία βρίσκονται σε εξέλιξη και θα απαιτήσουν περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις και επιδημιολογικές έρευνες. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η αλληλούχιση του ιού.

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως μέσω της επαφής με τρωκτικά ή με τα ούρα, το σάλιο ή τα περιττώματά τους. Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι, αν και συμβαίνει σπάνια, οι χανταϊοί μπορούν να μεταδοθούν μεταξύ ανθρώπων.

Η ασθένεια ξεκινά με συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης, αλλά μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα και να καταστεί απειλητική για τη ζωή. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγη, μυϊκούς πόνους και πονοκεφάλους.

Τα συμπτώματα του πνευμονικού συνδρόμου από χανταϊό εμφανίζονται μεταξύ μίας και οκτώ εβδομάδων μετά την επαφή με μολυσμένο τρωκτικό. Οι ασθενείς ενδέχεται να αισθανθούν σφίξιμο στο στήθος καθώς η λοίμωξη εξελίσσεται.

Το άλλο σύνδρομο που προκαλείται από τον χανταϊό, ο αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο, συνήθως αναπτύσσεται εντός μίας ή δύο εβδομάδων μετά την έκθεση.

Το πνευμονικό σύνδρομο από χανταϊό είναι θανατηφόρο σε περίπου 35 τοις εκατό των μολυσμένων ατόμων, ενώ το ποσοστό θνησιμότητας για τον αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο κυμαίνεται από 1 έως 15 τοις εκατό των ασθενών, σύμφωνα με το CDC.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία ή ίαση για την ασθένεια, αλλά η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης.