Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η γυναίκα –πρώην σύντροφος του θύματος– φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση μαζί με τον νυν σύντροφό της και τον αδελφό του. Οι κατηγορούμενοι, όπως αναφέρεται, επιτέθηκαν στο θύμα χρησιμοποιώντας σιδερένιους σωλήνες και κοντάρι, προκαλώντας του θανατηφόρα τραύματα.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και δύο ακόμη άτομα, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές. Η επίθεση σημειώθηκε σε απομονωμένο παράπηγμα στην περιοχή του Μαραθώνα.

Πριν καταλήξει, το θύμα φέρεται να έδωσε στοιχεία για τους δράστες, τα οποία εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές, μαζί με υλικό από κάμερες ασφαλείας που συλλέγεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι κατηγορούμενοι, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, όπου θα αποφασιστεί αν θα προφυλακιστούν ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.