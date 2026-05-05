«Όταν σου δείχνουν με κάθε πιθανό τρόπο ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία μέσα στο κόμμα, στο οποίο έχεις αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής σου, αυτό αναγκαστικά οδηγεί σε μία παραίτηση, ώστε τα πράγματα να πάρουν την πραγματική τους διάσταση», ανέφερε ο Χάρης Καστανίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ το πρωί της Τρίτης (05/05).

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έγιναν «ένα-δύο πράγματα», αλλά υπήρξαν συνεχείς ενέργειες από την πλευρά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συνεργατών του, που τον οδήγησαν στην πόρτα της εξόδου.

Μάλιστα, έκανε λόγο μέχρι και για «επεμβάσεις» και «απειλές» σε οργανώσεις, με σκοπό να μην προσκληθεί ο ίδιος ως ομιλητής. «Μετά από τις εκλογές του 2023, παρότι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, δεν κλήθηκα ποτέ για να αναλάβω παρουσίαση θέσεων του κινήματος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την παραίτησή του, ο κ. Καστανίδης ξεκαθάρισε: «Πρώτον, δεν με απομάκρυνε ο Σημίτης, αλλά το 1997 παραιτήθηκα από υπουργός Μεταφορών, καταγγέλλοντας την υπαναχώρηση της τότε κυβέρνησης από την προγραμματική θέση που είχε συμφωνηθεί ότι για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες και τα έργα θα υπάρξει ανεξάρτητη αρχή. Δεύτερον, το 2012 διαγράφηκαν 31 βουλευτές τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου για το Μνημόνιο. Διότι ενώ είχε συμφωνηθεί ότι θα υπήρχε εσωτερική συζήτηση στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, παραβιάστηκε η συμφωνία και υπεγράφη το Μνημόνιο την ώρα που δήλωνε ο Τόμσεν σε εσωτερικό του έγγραφο ότι αυτό θα επιβάρυνε το χρέος».

Αναφορικά με τη δήλωσή του ότι δεν φεύγει από το ΠΑΣΟΚ, αλλά «από το κόμμα Ανδρουλάκη», τονίζοντας πως όταν μετά τις Ευρωεκλογές του 2024 τέθηκε απο στενούς του συνεργάτες θέμα αλλαγής αρχηγού, εκείνος δεν το έθεσε παρότι «αποκλεισμένος από το κόμμα».

Τέλος, απαντώντας σε φήμες που τον θέλουν να είναι σε επικοινωνία με άλλα κόμματα ή πρόσωπα, ο κ. Καστανίδης διαβεβαίωσε πως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. «Θα παραμείνω στην πολιτική ζωή του τόπου μόνος, πολλές φορές έχω πάρει μοναχικές αποφάσεις», κατέληξε.