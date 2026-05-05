Ο 27χρονος κατηγορείται ότι προέβη σε ασελγείς χειρονομίες σε βάρος τεσσάρων ανηλίκων. Η εκδίκαση της υπόθεσης δεν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου αποφάσισε την αναβολή της για τις 20 Μαΐου 2027.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 1ης Μαΐου 2026, γύρω στις 02:00, στον Αιγιαλό της Σύμης, κοντά σε κατάστημα εστίασης, όπου βρίσκονταν τέσσερις ανήλικοι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να προχώρησε σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα εις βάρος τους.

Οι ανήλικοι απομακρύνθηκαν έντρομοι από το σημείο, υποστηρίζοντας ότι ο 27χρονος προσπάθησε να τους ακολουθήσει. Τελικά κατέφυγαν σε κατάστημα της περιοχής, ιδιοκτησίας του πατέρα ενός εκ των παιδιών, όπου παρέμειναν μέχρι να αισθανθούν ασφαλείς.

Ο 27χρονος συνελήφθη το βράδυ της 2ας Μαΐου από αστυνομικούς της τοπικής υπηρεσίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου. Κατά την προανάκριση προέκυψε και δεύτερη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία φέρεται να είχε επιδείξει παρόμοια συμπεριφορά και την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ η υπόθεση πήρε αναβολή για τις 20 Μαΐου 2027.