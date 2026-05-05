Ο χρυσός έπιασε ένα νέο ρεκόρ στις 28 Ιανουαρίου, όταν έφτασε στα 5.419,8 δολάρια η ουγγιά (ενδοσυνεδριακά έως και 5.589,38 δολάρια – ιστορικό ρεκόρ). Με άνοδο 95,65% σε 12 μήνες, πολύ πιο πάνω από τα 2.770,1 δολάρια της 20ής Ιανουαρίου 2025, φαινόταν να είναι η απόλυτη προτεραιότητα αγοράς για τράπεζες και μεγάλους επενδυτές.

Πιέσεις

Ομως, πόλεμος στο Ιράν και δολάριο άλλαξαν σημαντικά τις ισορροπίες, με αποτέλεσμα χθες να έχει πέσει στα 4.580 δολάρια η ουγγιά, με απώλειες πάνω από 3% σε μία εβδομάδα. Παρά την πτώση κατά 15,37% από το προηγούμενο ρεκόρ του Ιανουαρίου, παραμένει στο +38.19% από πέρσι τον Απρίλιο και στο +6,1% από την αρχή του χρόνου. Ολα τα παραπάνω προκαλούν ανησυχία στους επενδυτές, ειδικά σε όσους είχαν αγοράσει σε υψηλότερες τιμές και ήδη σημειώνουν απώλειες. Αλλοι έχουν επενδύσει σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), άλλοι σε κοσμήματα και άλλοι σε χρυσές λίρες. Το ερώτημα είναι κοινό, «τώρα τι κάνω;».

Οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για την πορεία του «βασιλιά των μετάλλων» και έχουν αυξήσει τις ετήσιες προβλέψεις τους για την τιμή του, καθώς παραμένει ισχυρή ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες, ενώ μαζί με τη σχεδόν καθολική αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία αναμένεται να αντισταθμίσουν τους κινδύνους από την αύξηση του πληθωρισμού και τις πιθανές αυξήσεις επιτοκίων που φέρνει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters σε 31 αναλυτές και traders, οι αγορές αναμένουν επιστροφή σε άνοδο τιμών μόλις υποχωρήσουν οι εντάσεις. Η εκτίμησή τους για το 2026 είναι η τιμή να κλείσει στα 4.916 δολάρια η ουγγιά. Ιστορικά, είναι η μεγαλύτερη τιμή που έχουν προβλέψει οι αναλυτές, αν και παραμένει κάτω από το ρεκόρ υψηλό του Ιανουαρίου.

Βλέπουν ανάκαμψη

Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά για τους μικροεπενδυτές, όσους έβαλαν μέρος από τις οικονομίες τους σε κάποια μορφή χρυσού. Οι ειδικοί συμβουλεύουν υπομονή και δείχνουν σε ανάκαμψη που ήδη έχει φανεί. Μπορεί μετά την 28 Ιανουαρίου, όταν έφτασε στα 5.419,8 δολάρια η ουγγιά, να ακολούθησε η πτώση, όμως το χαμηλότερο σημείο ήταν στις 26 Μαρτίου, όταν βυθίστηκε έως τα 4.380 δολάρια. Από τότε, οι τιμές παραμένουν σταθερά πάνω από τα χαμηλά του Μαρτίου και έχουν επανακτήσει περίπου το 4,72% των απωλειών. Οι αναλυτές επισημαίνουν πως εάν ο πόλεμος μπορέσει να ολοκληρωθεί σύντομα και επιστρέψει η ειρήνη ή τουλάχιστον η ροή του πετρελαίου, τότε είναι πιθανό να υπάρξει άνοδος. Αυτά είναι καλά νέα για όσους αγόρασαν χρυσό πριν από το 2026. Οι ειδικοί επιμένουν πως μπορεί να πάρει μήνες, αλλά η τιμή θα ανέβει ξανά. Από την άλλη πλευρά, για όσους αγόρασαν κοντά στο ιστορικό ρεκόρ, από 5.400 έως 5.500 δολάρια την ουγγιά, οι αναλυτές θεωρούν πως «η τιμή ήταν πολύ υψηλή πριν από τον πόλεμο και είναι πιθανό να είναι και μετά». Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιστρέψει στα προηγούμενα υψηλά, αλλά υπάρχει μία συναίνεση ότι αυτό θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο και κατάλληλες συνθήκες.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΟΛΑΡΙΟ

Οι λόγοι της πτώσης

Στο γιατί έπεσε ο χρυσός, η σύντομη απάντηση είναι γιατί ισχυροποιήθηκε το δολάριο. Ο χρυσός διαπραγματεύεται σε δολάρια (δολάριο/ουγγιά), που είναι η διεθνής τιμή. Ακριβότερο δολάριο, σημαίνει φθηνότερος χρυσός, γιατί με τα ίδια δολάρια αγοράζεις περισσότερο χρυσό. Η λίγο πιο μεγάλη, αλλά απαραίτητη, εξήγηση είναι ότι ο πόλεμος στο Ιράν έφερε κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Αμεση συνέπεια ο «στραγγαλισμός» της αλυσίδας των καυσίμων. Δεν έχει σημασία αν μία χώρα ή περιοχή δεν παίρνει πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο, καθώς οι τιμές διαπραγματεύονται διεθνώς και η παραγωγή είναι μειωμένη κατά 14,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Μικρότερη παγκόσμια προσφορά και σταθερά ισχυρή ζήτηση σημαίνει άνοδο τιμών.

Πληθωρισμός

Ανοδος τιμών των καυσίμων σημαίνει αύξηση του πληθωρισμού, καθώς τα καύσιμα είναι πολλαπλασιαστής της ακρίβειας. Οι κεντρικές τράπεζες απαντούν στις πληθωριστικές πιέσεις με άνοδο των επιτοκίων.

Επιτόκια

Τα μεγαλύτερα επιτόκια αυξάνουν τη ζήτηση για το νόμισμα, κάτι που το κάνει ακριβότερο. Τα υψηλότερα επιτόκια συνήθως επηρεάζουν αρνητικά τα μη αποδοτικά χρυσά νομίσματα. Παράλληλα, οι διεθνείς αναλύσεις εκτιμούν πως, όταν επιστρέψουν οι προσδοκίες για μεγαλύτερη νομισματική χαλάρωση από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, αναμένεται ότι η επενδυτική ζήτηση για χρυσό θα αυξηθεί ξανά.

Παράλληλη πορεία για τις λίρες

Για τις τιμές της λίρας και όσους έχουν ήδη προχωρήσει σε αγορά, ισχύει ό,τι και για τον χρυσό. Οσο πιο παλιά είχε γίνει η αγορά, τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια για τους επενδυτές που ήδη κάθονται πάνω σε κέρδη. Παράδειγμα, αν κάποιος είχε αγοράσει λίρες στην αρχή του 2021 όταν η ΤτΕ τις πουλούσε προς 428,52 ευρώ τη μία, τότε με σημερινή τιμή αγοράς από την Τράπεζα στα 905,48 ευρώ, ακόμα και αν ρευστοποιούσε τώρα, θα είχε κέρδη 111,30% της επένδυσής του ή 476,96 ευρώ για καθεμία. Αν το έκανε στις 29 Ιανουαρίου που η Τράπεζα αγόραζε προς 1044,74 ευρώ, θα είχε κέρδη 143,80%, όμως ακόμα και ο χρυσός χάνει την αξία τους. Απόδειξη ότι δεν υπάρχει καμία 100% ασφαλής επένδυση. Πάντως, οι αναλυτές επιμένουν πως όταν αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές της ενέργειας, ο χρυσός θα αρχίσει να σκαρφαλώνει ξανά.

Εξέλιξη τιμών μετάλλων

Μέταλλο (USD/ουγγιά) Τιμή Εβδομάδα Μήνας Ετος Χρυσός 4.580 -2.82% +1.60% +38.30% Ασήμι 72.937 -4.73% +4.22% +121.62% Πλατίνα 1952.60 -4.17% +2.63% +100.79%

Πηγή: tradingeconomics (1 κοινή ουγγία = 28,35g, 1 ευγενής ουγγία = 31,1g), 28.04.2026

Τιμές Χρυσής Λίρας

Τιμές Χρυσής Λίρας (€) – ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 (ΓΡΑΜ. 7,940 – 7.988) Παλαιάς Κοπής Αγορά Πώληση 04.05.2026 893,72 1047,05 28.04.2026 905,48 1060,82 27.03.2024 878,42 1029,13 27.02.2026 999,66 1171,08 29.01.2026 1044,74 1223,85 02.01.2026 846,19 991,4 02.01.2025 577,43 676,77 02.01.2024 427,03 514,57 02.01.2023 387,47 466,98 03.01.2022 366,24 441,54 01.06.2021 355,5 428,52 02.01.2020 308,63 372,27 04.01.2001 64,89 71,67

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (29.01.2026)