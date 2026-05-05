Η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού συνταξιούχων ΟΑΕΕ θα παραμείνει ανοιχτή για αιτήσεις έως τις 13 Μαΐου.

Οι αιτήσεις από τους δικαιούχους του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας υποβάλλονται στα ΚΕΠ όλης της χώρας έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Ειδικά για τα προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού οι δικαιούχοι της Αγροτικής Εστίας μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν, σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Αννας της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Εβρου, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων. Στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στον Εβρο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διανυκτερεύσεις τους με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή.

Δικαιολογητικά

Για τις αιτήσεις στα ΚΕΠ απαιτούνται έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή ο Αριθμός Μητρώου ΟΓΑ, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και στην περίπτωση συνταξιούχων που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο DOWN ή εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ.