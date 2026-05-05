Το στίγμα για την πορεία της εταιρείας και τις προοπτικές του 2026 έδωσε η οικονομική διοίκηση της εισηγμένης, κατά την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στο πλαίσιο ενημέρωσης της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, αναδεικνύοντας μια στρατηγική προετοιμασίας που ήδη αποδίδει.

Η στρατηγική κίνηση που «θωράκισε» την παραγωγή

Καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας διαδραμάτισε η απόφαση της εταιρείας να ενισχύσει τα αποθέματα πρώτων υλών στο τέλος του 2025, σε μια περίοδο που οι ενδείξεις για διαταραχές στις αγορές πλήθαιναν.

«Στο τέλος του 2025 αυξήσαμε συνειδητά το ύψος των αποθεμάτων μας σε πρώτες ύλες, ώστε να μας βρει η έναρξη του 2026 χωρίς προβλήματα και χωρίς διαταραχή της παραγωγικής μας λειτουργίας», σημείωσε ο αναπληρωτής οικονομικός διευθυντής (αναπληρωτής CFO) της ElvalHalcor, Άγγελος Γιασιτζόγλου, περιγράφοντας τη λογική πίσω από την απόφαση.

Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε κρίσιμη, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι πιέσεις στις πρώτες ύλες επιβεβαίωσαν την ανάγκη για έγκαιρη προετοιμασία.

Ανθεκτικότητα μέσα από επενδύσεις και διαφοροποίηση

Η συνολική ανθεκτικότητα της εταιρείας δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας στρατηγικής που στηρίζεται σε επενδύσεις, πελατοκεντρική προσέγγιση και ευελιξία.

«Η ανθεκτικότητα αυτή οφείλεται στις στρατηγικές επενδύσεις που έχουμε κάνει και στην αξιοποίησή τους τα τελευταία χρόνια, στην πελατοκεντρική μας στρατηγική και στη μεγάλη γκάμα προϊόντων που μας δίνει ευελιξία», υπογράμμισε από την πλευρά του ο οικονομικός διευθυντής (CFO) του Ομίλου, Νίκος Ψυρράκης.

Η διαφοροποίηση σε επίπεδο αγορών και προϊόντων επιτρέπει στην ElvalHalcor να απορροφά τους κραδασμούς και να περιορίζει την έκθεσή της σε επιμέρους γεωγραφικές ή κλαδικές πιέσεις.

Πιέσεις από πρώτες ύλες και ενεργειακό κόστος

Το δεύτερο εξάμηνο του 2025 ανέδειξε τις προκλήσεις της αγοράς, με σημαντική έλλειψη scrap χαλκού και αλουμινίου στην Ευρώπη, καθώς μεγάλες ποσότητες κατευθύνθηκαν προς ΗΠΑ και Ασία.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε αύξηση του κόστους προμηθειών, επηρεάζοντας κυρίως τα περιθώρια κερδοφορίας, ενώ παράλληλα το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να λειτουργεί επιβαρυντικά για τη βιομηχανία.

Η διοίκηση επανέλαβε την ανάγκη για περαιτέρω πρωτοβουλίες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διαμορφωθεί ένα πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για τον κλάδο.

Η ευελιξία ως απάντηση στην κρίση

Η εμπειρία προηγούμενων κρίσεων έχει ενισχύσει την ικανότητα της εταιρείας να προσαρμόζεται γρήγορα στις συνθήκες της αγοράς. Η δυνατότητα ανακατεύθυνσης της παραγωγής σε τομείς με αυξημένη ζήτηση αποτελεί κρίσιμο πλεονέκτημα, όπως έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν.

Η ίδια ευελιξία επιτρέπει και σήμερα στην ElvalHalcor να βρίσκει εναλλακτικές πηγές πρώτων υλών και να διατηρεί τη λειτουργία της χωρίς σημαντικές διαταραχές.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2026

Παρά το δύσκολο περιβάλλον, η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για τη νέα χρονιά, εκτιμώντας ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές εκπλήξεις, τουλάχιστον σε επίπεδο λειτουργίας.

«Το 2026 θα είναι μια απαιτητική χρονιά, όμως η εταιρεία συνεχίζει να δείχνει την ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα που παρουσίασε και το 2025», σημείωσε ο κ. Γιασιτζόγλου, δίνοντας το στίγμα για τη συνέχεια.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία διατηρεί πιο επιλεκτική στάση ως προς τις επενδύσεις, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να εκτιμάται ότι θα κινηθούν ελαφρώς υψηλότερα από τα 89 εκατ. ευρώ του 2025, έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη ορατότητα στις αγορές.

Σταθερότητα μέσα στην αβεβαιότητα

Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι διακυμάνσεις στις αγορές μετάλλων παραμένουν έντονες, η ElvalHalcor δείχνει ότι η προετοιμασία, η διαφοροποίηση και η ευελιξία αποτελούν βασικούς πυλώνες ανθεκτικότητας.

Με ενισχυμένες άμυνες και σαφή στρατηγική, η εταιρεία εισέρχεται στο 2026 με στόχο τη διατήρηση της σταθερής της πορείας, παρά τις προκλήσεις που διαμορφώνονται στο διεθνές περιβάλλον.