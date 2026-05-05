Το ρεκόρ συμμετοχής ήρθε μετά από τρεις παρατάσεις στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων που έληξε στις 3 Μαΐου. Οι παρατάσεις δόθηκαν για να αντιμετωπιστούν τα τεχνικά προβλήματα της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ που είχε τεθεί εκτός λειτουργίας μόλις άνοιξε για να κάνουν αιτήσεις όλοι οι ενδιαφερόμενοι ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ βάσει του οποίου υποβάλλονταν οι αιτήσεις τις πρώτες πέντε μέρες.

Παρατάσεις

Η πρώτη παράταση αιτήσεων δόθηκε ως τις 27 Απριλίου, ακολούθησε η δεύτερη ως τις 29 Απριλίου και στη συνέχεια η τρίτη παράταση για αιτήσεις ως 3 Μαΐου. Στη λήξη της προθεσμίας, όπως ανακοίνωσε χθες η ΔΥΠΑ, είχαν υποβληθεί πάνω από 800.000 αιτήσεις που ίσως και να αποτελεί ιστορικό ρεκόρ συμμετοχής για τον κοινωνικό τουρισμό. Από το σύνολο των φετινών αιτήσεων θα χορηγηθούν 300.000 επιταγές (vouchers), με στόχο την ενίσχυση όσο το δυνατόν περισσότερων δικαιούχων, καθώς και τη στήριξη της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας.

«Συνωστισμός»

Η ΔΥΠΑ επιδοτεί κάθε χρόνο τα καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με 50 εκατ. ευρώ, ενώ οι δικαιούχοι πληρώνουν συμμετοχή ως 12 ευρώ κατ’ άτομο και κατ’ ανώτατο όριο όταν επιλέγουν κατάλυμα με πρωινό και ως 7 ευρώ το άτομο χωρίς πρωινό. Εντελώς δωρεάν διαμονή έως 10 διανυκτερεύσεις δικαιούνται όσοι επιλέξουν διακοπές σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Ρόδο. Εως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις δικαιούνται όσοι επιλέξουν για διακοπές τους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Αννας της Β. Εύβοιας του Εβρου και της Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Σημειώνεται ότι κατά το προηγούμενο έτος οι αιτήσεις ανήλθαν σε 535.864, εκ των οποίων μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 132.590 χρήσεις, δεδομένου ότι το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι δικαιούχοι του προγράμματος κατά την περσινή περίοδο (2025-2026) ήταν πάλι 300.000, αλλά είναι βέβαιο ότι ως το τέλος Ιουνίου, που λήγει το πρόγραμμα, δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι δεν θα καταφέρουν να εξαργυρώσουν τις περσινές επιταγές για διακοπές.

Εμπόδια

Ουσιαστικά 1 στους δύο από όσους παίρνουν την επιταγή κοινωνικού τουρισμού δεν καταφέρνουν να τη χρησιμοποιήσουν, είτε γιατί δεν βρίσκουν δωμάτιο στις ημερομηνίες που θέλουν είτε επειδή δεν βρίσκουν το κατάλυμα της αρεσκείας τους (π.χ. πέντε αστέρων), είτε ακόμη γιατί, όταν υπάρχουν κενές κλίνες για τους δικαιούχους, έχει μπει για τα καλά φθινόπωρο και η όρεξη για διακοπές φεύγει. Οι επιταγές που δεν χρησιμοποιούνται επιστρέφονται στη ΔΥΠΑ, χωρίς όμως να αυξάνουν την επιδότηση της επόμενης χρονιάς πάνω από τα 50 εκατ. ευρώ.