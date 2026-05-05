Η χρήση πλασματικών ετών είναι απαραίτητη επιλογή για 1 στους 2 ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, για 2 στους 3 δημοσίους υπαλλήλους και σχεδόν για 3 στους 4 ελεύθερους επαγγελματίες.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δημοσιεύει σήμερα σε έναν αποκαλυπτικό οδηγό συνταξιοδότησης όλα τα μυστικά για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων ασφάλισης που ενδιαφέρουν πάνω από 1,5 εκατ. ασφαλισμένους, οι οποίοι βρίσκονται στην τελευταία 5ετία του εργασιακού τους βίου για να βγουν στη σύνταξη.

Το κόστος αναγνώρισης των πλασματικών ετών είναι αυτό που μπορεί να προβληματίζει τους ασφαλισμένους, αλλά αποζημιώνονται με σημαντική αύξηση στη σύνταξη.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους αποκαλυπτικούς πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»:

1Ασφαλισμένος μισθωτός που είναι 62 ετών και έχει 37 χρόνια ασφάλισης με συντάξιμες αποδοχές 3.250 ευρώ, μπορεί να βγει φέτος με μειωμένη σύνταξη γιατί δεν συμπληρώνει 40ετία για πλήρη σύνταξη, και να πάρει 1.690 ευρώ από την οποία η εθνική θα έχει πέναλτι λόγω μειωμένης και αντί για 446,87 ευρώ θα βγει στα 312,8 ευρώ. Αν κάνει αναγνώριση 3 ετών για να συμπληρώσει 40ετία θα πάρει πλήρη σύνταξη 2.072 ευρώ. Το κέρδος του θα είναι 382 ευρώ, ενώ η εξαγορά θα του κοστίσει 23.400 ευρώ. Με την αύξηση των 382 ευρώ, το κόστος εξαγοράς θα το αποσβέσει σε 5 χρόνια. Μπορεί όμως να μην πληρώσει τίποτε από την τσέπη του και να συμψηφίσει την εξαγορά με παρακράτηση του 25% της σύνταξης. Σε αυτή την περίπτωση θα έχει παρακράτηση 518 ευρώ και θα εξοφλήσει το κόστος των πλασματικών ετών σε 3 χρόνια και 8 μήνες. Για αυτό το διάστημα λόγω της παρακράτησης αντί για 2.072 ευρώ θα παίρνει 1.554 ευρώ και μετά από 3,8 έτη που θα ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός, θα παίρνει τη σύνταξη των 2.072 ευρώ.

2.Ασφαλισμένος μισθωτός που είναι 62 ετών και έχει 38 χρόνια ασφάλισης με συντάξιμες αποδοχές 1.525 ευρώ, μπορεί να βγει φέτος με μειωμένη σύνταξη και να πάρει 998 ευρώ. Αν κάνει αναγνώριση 2 ετών θα συμπληρώσει 40ετία και θα πάρει πλήρη σύνταξη 1.209 ευρώ. Το κέρδος του θα είναι 212 ευρώ ενώ η εξαγορά θα του κοστίσει 7.320 ευρώ. Με την αύξηση των 212 ευρώ, το κόστος εξαγοράς θα το αποσβέσει σε 2 χρόνια και 9 μήνες . Αν συμψηφίσει την εξαγορά με παρακράτηση του 25% της σύνταξης θα έχει παρακράτηση 293 ευρώ και θα εξοφλήσει το κόστος των πλασματικών ετών σε 2 χρόνια και 1 μήνα. Για αυτό το διάστημα λόγω της παρακράτησης θα παίρνει 907 ευρώ και μόλις ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός, θα παίρνει τη σύνταξη των 1.209 ευρώ.

Από τα παραδείγματα φαίνεται ότι το κόστος εξαγοράς των πλασματικών ετών μπορεί και συμφέρει να αντιμετωπιστεί με συμψηφισμό από τη σύνταξη, καθώς αυτό που μετράει περισσότερο είναι η σημαντική αύξηση που θα κερδίσουν οι μελλοντικοί συνταξιούχοι.

Τι άλλαξε στο κόστος εξαγοράς το 2026

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες το κόστος για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου υπολογίζεται με την εκάστοτε μηνιαία εισφορά του κλάδου σύνταξης, που αυξάνεται στην αρχή κάθε χρόνου. Για το 2026 η αύξηση είναι 2,5% και ο κάθε μήνας κοστίζει από 185,09 ευρώ για τους 8 στους 10 επαγγελματίες που είναι στην πρώτη κατηγορία έως 597,06 ευρώ για 2 στους 10 επαγγελματίες που επιλέγουν τις υψηλότερες κατηγορίες.

Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα η βάση υπολογισμού του ελάχιστου κόστους για την εξαγορά πλασματικού χρόνου είναι η συνολική εισφορά σύνταξης εργαζόμενου και εργοδότη, 0% επί του εκάστοτε κατώτατου μισθού.

Από την 1η Απριλίου που ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 930 ευρώ το ελάχιστο κόστος αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ανέρχεται στα 184 ευρώ τον μήνα. Το ελάχιστο κόστος αφορά όσους αμείβονται λόγω μειωμένων ωραρίων με μισθούς χαμηλότερους από τον κατώτατο μισθό, ενώ οι περισσότεροι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα πληρώνουν περισσότερα για αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου διότι έχουν υψηλότερες αποδοχές.

Σε σχέση με μια πενταετία πριν τα πλασματικά είναι ακριβότερα. Μισθωτός με αποδοχές στο ύψος του κατώτατου μισθού που έκανε αίτηση το 2020 για αναγνώριση 3 ετών με τον τότε κατώτατο στα 650 ευρώ, θα έπρεπε να καταβάλλει 130 ευρώ τον μήνα και 4.680 ευρώ για τα 3 έτη που αναγνώρισε. Με τον σημερινό κατώτατο μισθό στα 920 ευρώ η εξαγορά 3 πλασματικών ετών κοστίζει 184 ευρώ ο μήνας, και 6.624 ευρώ στο σύνολο.

Αντίστοιχα ένας ελεύθερος επαγγελματίας στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία που έκανε αίτηση για εξαγορά τριών πλασματικών ετών το 2020, κατέβαλε 155 ευρώ τον μήνα και 5.580 ευρώ συνολικά, και αν κάμνει αίτηση σήμερα για εξαγορά τριών ετών θα πληρώσει 185,09 ευρώ τον μήνα και 6.663 ευρώ συνολικά.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση, και πώς παγώνει το κόστος εξαγοράς

Η αίτηση για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου μπορεί να υποβληθεί τώρα και να ενεργοποιηθεί αργότερα, κοντά στη συνταξιοδότηση. Η εξαγορά συμφέρει να γίνει νωρίς και ακόμη καλύτερα να εξοφληθεί εφάπαξ γιατί δίδεται έκπτωση 2% για κάθε πλήρες έτος εξαγοράς. Πέραν αυτού συμφέρει όσους έχουν χαμηλές αποδοχές γιατί αν πάρουν αυξήσεις αυτομάτως αυξάνεται και το κόστος των εξαγορών.

Το κόστος εξαγοράς μπορεί να παγώσει με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Επομένως αν η αίτηση υποβληθεί τώρα και ενεργοποιηθεί κοντά στη συνταξιοδότηση, το κόστος που θα πληρώσει ο ασφαλισμένος υπολογίζεται με βάση τον μισθό που έχει τη στιγμή της αίτησης. Οι ασφαλισμένοι που θα αξιοποιήσουν αυτή την επιλογή θα παγώσουν το κόστος εξαγοράς πλασματικού χρόνου με βάση τους μισθούς και τις εισφορές που ισχύουν για παράδειγμα το 2026, ακόμη και αν ενεργοποιήσουν την αίτηση και αρχίσουν να πληρώνουν το 2030 που θα έχουν αυξηθεί και οι μισθοί αλλά και οι εισφορές.

Υπάρχει έκπτωση στην εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης;

Ο νόμος προβλέπει τρεις τρόπους αναγνώρισης πλασματικού χρόνου: Με μηνιαία πληρωμή (δόσεις) του ποσού εξαγοράς, με συμψηφισμό του 25% της σύνταξης και με εφάπαξ πληρωμή. Στην εφάπαξ πληρωμή δίδεται έκπτωση 2% για κάθε πλήρες έτος αναγνώρισης. Για παράδειγμα με αναγνώριση 3 ετών η έκπτωση στην εφάπαξ εξαγορά είναι 6%, ενώ για αναγνώριση2,6 ετών ή έκπτωση είναι 4%.

Το κόστος για τα πλασματικά έτη, τα κέρδη στη σύνταξη και η απόσβεση της εξαγοράς

1.Εξαγορά 3 πλασματικών ετών για πλήρη σύνταξη στα 62 με 40ετία αντί μειωμένη στα 62 με 37ετία

Συντάξιμος μισθός Μειωμένη σύνταξη στα 62 με 37 έτη (αρχικό ποσό) Κόστος εξαγοράς 3 ετών για πλήρη σύνταξη με 40ετία Σύνταξη με 40ετία (νέο ποσό με πλασματικά) Αύξηση σύνταξης λόγω πλασματικών (από 37 σε 40 έτη) Απόσβεση της εξαγοράς πλασματικών ετών Επιλογή 1: Με την αύξηση της σύνταξης (έτη, μήνες) Επιλογή 2: Με παρακράτηση του 25% της σύνταξης (έτη, μήνες) Ποσό που παρακρατείται (επιλογή 2) Σύνταξη μέχρι την εξόφληση της εξαγοράς (επιλογή 2) 3.250 € 1.690 € 23.400 € 2.072 € 382 € 5,1 3,8 518 € 1.554 € 2.754 € 1.479 € 19.829 € 1.824 € 345 € 4,8 3,6 456 € 1.368 € 2.558 € 1.396 € 18.418 € 1.726 € 330 € 4,7 3,6 432 € 1.295 € 2.362 € 1.313 € 17.006 € 1.628 € 315 € 4,5 3,5 407 € 1.221 € 2.264 € 1.272 € 16.301 € 1.579 € 307 € 4,4 3,4 395 € 1.184 € 2.029 € 1.172 € 14.609 € 1.462 € 290 € 4,2 3,3 366 € 1.097 € 1.931 € 1.131 € 13.903 € 1.413 € 282 € 4,1 3,3 353 € 1.060 € 1.833 € 1.089 € 13.198 € 1.364 € 275 € 4,0 3,2 341 € 1.023 € 1.735 € 1.048 € 12.492 € 1.315 € 267 € 3,9 3,2 329 € 986 € 1.637 € 1.006 € 11.786 € 1.266 € 260 € 3,8 3,1 317 € 950 € 1.550 € 969 € 11.160 € 1.222 € 253 € 3,7 3,0 306 € 917 € 1.450 € 927 € 10.440 € 1.172 € 245 € 3,6 3,0 293 € 879 €

(*) Ποσά σύνταξης μικτά

2.Εξαγορά 2 πλασματικών ετών για πλήρη σύνταξη στα 62 με 40ετία αντί μειωμένη στα 62 με 38ετία

Συντάξιμος μισθός Μειωμένη σύνταξη στα 62 με 38 έτη (αρχικό ποσό) Κόστος εξαγοράς 2 ετών για πλήρη σύνταξη με 40ετία Σύνταξη με 40ετία (νέο ποσό με πλασματικά) Αύξηση σύνταξης λόγω πλασματικών (από 38 σε 40 έτη) Απόσβεση της εξαγοράς πλασματικών ετών Επιλογή 1: Από την αύξηση της σύνταξης (έτη, μήνες) Επιλογή 2: Παρακράτηση του 25% της σύνταξης (έτη, μήνες) Ποσό που παρακρατείται (επιλογή 2) Σύνταξη μέχρι την εξόφληση της εξαγοράς (επιλογή 2) 3.100 € 1.705 € 14.880 € 1.997 € 292 € 4,2 2,4 518 € 1.498 € 2.785 € 1.564 € 13.368 € 1.839 € 276 € 4,0 2,5 444 € 1.380 € 2.575 € 1.469 € 12.360 € 1.734 € 265 € 3,9 2,5 419 € 1.301 € 2.470 € 1.422 € 11.856 € 1.682 € 260 € 3,8 2,4 407 € 1.261 € 2.365 € 1.375 € 11.352 € 1.629 € 254 € 3,7 2,4 395 € 1.222 € 2.260 € 1.328 € 10.848 € 1.577 € 249 € 3,6 2,4 378 € 1.183 € 2.050 € 1.233 € 9.840 € 1.472 € 238 € 3,4 2,3 353 € 1.104 € 1.945 € 1.186 € 9.336 € 1.419 € 233 € 3,3 2,3 341 € 1.065 € 1.840 € 1.139 € 8.832 € 1.367 € 228 € 3,2 2,2 329 € 1.025 € 1.735 € 1.092 € 8.328 € 1.314 € 222 € 3,1 2,2 317 € 986 € 1.630 € 1.045 € 7.824 € 1.262 € 217 € 3,0 2,1 306 € 946 € 1.525 € 998 € 7.320 € 1.209 € 212 € 2,9 2,1 293 € 907 €

(*) Ποσά σύνταξης μικτά