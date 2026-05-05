Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση μονομαχούν όχι μόνο στη Βουλή ή στα τηλεοπτικά παράθυρα αλλά και μέσω ενός μεγάλου αριθμού ανακοινώσεων, που δείχνει κυρίως εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ μια «αγωνία» να μην αφήνει τίποτα ασχολίαστο και αναπάντητο.

Η κυβέρνηση εμφανίστηκε για ακόμα μια φορά με ξεκάθαρη θέση όσον αφορά στην πρόταση της αξιωματικής και όχι μόνο αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Και το όχι που βγήκε από τα χείλη του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά και η αιτιολόγησή του, οδήγησαν το ΠΑΣΟΚ να επισπεύσει την κατάθεση της πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, αυτή τη φορά όχι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά για τις παρακολουθήσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε.Τ.», όσον αφορά στο θέμα της Εξεταστικής, κυβερνητικά στελέχη εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητηθεί η Ολομέλεια να εγκριθεί με 151 και όχι 120 ψήφους λόγω ζητήματος εθνικής ασφάλειας.

Σε κάθε περίπτωση τονίζουν από την κυβέρνηση ότι πρώτα θα μελετήσουν και θα αξιολογήσουν την πρόταση αυτή και στη συνέχεια θα απαντήσουν, όπως έκαναν και στην αντίστοιχη περίπτωση της Προανακριτικής Επιτροπής.

Αναφορικά με το αίτημα για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, από την κυβέρνηση ξεκαθάρισαν ότι από την επισκόπηση που έκαναν δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να τους οδηγούν στο να δεχθούν ένα εκ των αιτημάτων, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά», ήταν τα λόγια του Παύλου Μαρινάκη.

Μάλιστα, όπως σημείωναν από το Μέγαρο Μαξίμου, αν διαβάσει κανείς τις προτάσεις των κομμάτων, θα διαπιστώσει ότι το μόνο που προσπαθούν να κάνουν, είτε το ΠΑΣΟΚ είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι να χτίσουν ατζέντα πάνω σε μία ακόμα προκαταρκτική εξέταση χωρίς στοιχεία. Κατηγορούν μάλιστα τους πολιτικούς τους αντιπάλους ότι θέλουν να μετατρέψουν την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα ατελείωτο, απέραντο δικαστήριο.

Θυμίζουν ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, χωρίς μάλιστα να πιστεύει στην ενοχή και πάντα με βάση το τεκμήριο αθωότητας, έχει δεχθεί να παραπεμφθούν δύο πρώην υπουργοί, ένας υπουργός και ένας υφυπουργός, οι κύριοι Καραμανλής και Τριαντόπουλος, για άλλη υπόθεση ενώπιον του φυσικού δικαστή, του δικαστικού συμβουλίου.

Εν κατακλείδι, στην κυβέρνηση και σε συνεννόηση με τον κύριο Λιβανό και την κ. Αραμπατζή όχι μόνο θα απαντήσουν στις κατηγορίες-εικασίες αλλά θα θυμίσουν ότι ειδικά αυτά τα δύο πολιτικά πρόσωπα ήταν μέρος της προσπάθειας λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Θα δείξουν, με απλά λόγια, και με νομικά αλλά και με ουσιαστικά επιχειρήματα, γιατί αυτή η προσπάθεια εμπλοκής τους με το κατηγορητήριο το οποίο δημιουργήθηκε δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης.

Προετοιμασίες για Κ.Ο.

Ταυτόχρονα, στο «γαλάζιο στρατόπεδο» ετοιμάζονται για το συνέδριο της Ν.Δ., το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου εν μέσω όχι μόνο του σκληρού μπρα ντε φερ ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση αλλά και των εσωκομματικών ανησυχιών και τριβών, οι οποίες εκφράστηκαν με διάφορους τρόπους (όπως π.χ. η επιστολή των 5). Παρ’ όλα αυτά, στην οδό Πειραιώς εκτιμούν ότι με το συνέδριο αυτό, το οποίο θεωρείται ορόσημο, θα μπει τέλος στην εσωστρέφεια αλλά και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο μέσα από τη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κ.Ο. την Πέμπτη.

Ο πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να βάλει ένα τέλος στην αμφισβήτηση του μοντέλου διακυβέρνησης του επιτελικού κράτους, από μερίδα βουλευτών της Ν.Δ., όπως επίσης και στην αμφισβήτηση της επιλογής του στη σύνθεση της κυβέρνησης να συνυπάρχουν πολιτικά πρόσωπα και τεχνοκράτες.

Παράλληλα, όμως, είναι διατεθειμένος να ακούσει τους βουλευτές του, άλλωστε αποτελεί παράδοση στη Ν.Δ. ο εκάστοτε αρχηγός να ακούει τους βουλευτές του. Θα ξεκαθαρίσει, ωστόσο, για ακόμα μια φορά ότι είναι άλλη η δουλειά του υπουργού και άλλη του βουλευτή.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ψήφος εμπιστοσύνης και από το Βερολίνο στην Αθήνα

Η παρουσία του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντερφουλ, στην Αθήνα δεν θεωρείται τυχαία, ειδικά την κρίσιμη γεωπολιτική περίοδο που διανύουμε. Μετά την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, και το Βερολίνο έστειλε μήνυμα ότι Ελλάδα και Γερμανία εργάζονται από κοινού στο πλαίσιο της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός έβαλε για ακόμα μια φορά ψηλά το θέμα στην ατζέντα, ενώ η ελληνική κυβέρνηση και διά του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, τόνισε την ανάγκη να προστατευθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η οποία πλήττεται από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Και όπως τονίστηκε, η Ελλάδα όχι μόνο λόγω της ηγετικής της θέσης στην παγκόσμια ναυτιλία, αλλά και ως ευρωπαϊκή χώρα, θεωρεί ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να μην τεθεί κάποιο προηγούμενο όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Αθήνα, επίσης, επανέλαβε για ακόμα μια φορά τη διαθεσιμότητά της, στη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Γερμανό ομόλογό του, να συμμετέχει σε ναυτική επιχείρηση στην περιοχή. Αυτό που αναγνωρίστηκε για ακόμα μια φορά και από τη Γερμανία, μέσω του επικεφαλής της διπλωματίας της, ήταν ότι η Ελλάδα δρα ως δύναμη σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ενδιαφέρον είχε και η τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη για το θέμα των εξοπλισμών και δη της Τουρκίας από τη Γερμανία. Ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα δεν παρεμβαίνει σε υποθέσεις τρίτων, θέτει όμως συγκεκριμένους όρους.

Τα λόγια του ήταν χαρακτηριστικά, ότι δηλαδή πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα συστήματα αυτά για τα οποία γίνεται προμήθεια σε τρίτες χώρες δεν θα αξιοποιούνται σε βάρος συμμάχου χώρας.

Οπως τόνιζε κυβερνητικό στέλεχος στον «Ε.Τ.», η χώρα μας με στοχευμένες κινήσεις αναβαθμίζει τη θέση της απέναντι στην Τουρκία, ισορροπώντας παράλληλα ανάμεσα στις υποχρεώσεις που έχει ως μέλος της Ε.Ε. και εκεί εντάσσεται η κοινή δήλωση Εταιρικής Σχέσης Στρατηγικής Συνεργασίας που υπογράφηκε χθες στην Αθήνα.