Σωστικά συνεργεία κατάφεραν να σώσουν έξι ανθρακωρύχους, που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής. Το ανθρακωρυχείο βρίσκεται κάπου 74 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Μπογκοτά, σε περιοχή όπου τα δυστυχήματα αυτής της φύσης είναι συχνά.

«Έξι εργαζόμενοι στο ορυχείο διασώθηκαν και εννέα είναι νεκροί εξαιτίας του δυστυχήματος (…) στη Σουτατάουσα, στην Κουντιναμάρκα», ανέφερε η εθνική υπηρεσία μεταλλείων και ορυχείων σε ανακοίνωσή της.

Νωρίτερα χθες (04/05), οι αρχές έκαναν λόγο για 12 αγνοούμενους και τρεις «μπόρεσαν να βγουν» χωρίς να χρειαστούν βοήθεια από στοά της μονάδας σε μεγάλο βάθος.

Τον απολογισμό των 9 νεκρών επιβεβαίωσε ο Χόρχε Εμίλιο Ρέι, ο νομάρχης στην Κουντιναμάρκα, μέσω X, εκφράζοντας «συλλυπητήρια, αλληλεγγύη και υποστήριξη» στις οικογένειές τους.

Τα ατυχήματα σε ορυχεία στην Κολομβία είναι τραγικά συχνά, ιδίως σε αυτά που λειτουργούν παράνομα. Η νέα έκρηξη σημειώθηκε αρκετές εβδομάδες αφότου είχαν εκδοθεί συστάσεις για τον έλεγχο των κινδύνων σχετικά με τον συγκεκριμένο χώρο, σύμφωνα με το Reuters.

«Όπως έχει προειδοποιήσει η ANM κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεών της, τα κοιτάσματα άνθρακα ενδέχεται να περιέχουν συσσωρεύσεις αερίων όπως το μεθάνιο, καθώς και συγκεντρώσεις σκόνης άνθρακα», ανέφερε η υπηρεσία σε δήλωσή της.