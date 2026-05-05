Οι δύο κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν ότι συμμετείχαν σε ένα σχέδιο που διήρκεσε περίπου δέκα χρόνια και απέφερε σχεδόν 1,9 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 40χρονος άνδρας, πρώην δημοτικός υπάλληλος υπεύθυνος για το άδειασμα των παρκομέτρων, δήλωσε στο δικαστήριο του Κέμπτεν ότι μετανιώνει βαθιά και ότι οι κατηγορίες είναι απολύτως αληθείς.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, με τη βοήθεια της 39χρονης συζύγου του, ο άνδρας υπεξαίρεσε περίπου 1,9 εκατ. ευρώ μέσα σε μια δεκαετία. Το ζευγάρι βρίσκεται υπό κράτηση από τον Νοέμβριο και αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπορική κλοπή, αδίκημα που επισύρει ποινή έως 10 χρόνια φυλάκισης.

Ο άνδρας είχε την ευθύνη να αδειάζει τα παρκόμετρα σε μια τουριστική περιοχή της Βαυαρίας (Allgäu). Το ζευγάρι φέρεται να κατέθετε τα κέρματα σε προσωπικούς λογαριασμούς και να τα μετέτρεπε σε κουπόνια σούπερ μάρκετ. Μόνο την περίοδο 2020–2025 φέρονται να υπεξαίρεσαν 1,34 εκατ. ευρώ σε 335 ξεχωριστές περιπτώσεις.

Ο κατηγορούμενος κατέθεσε εκτενώς στο δικαστήριο, περιγράφοντας ότι αρχικά έπαιρνε μικρά ποσά στο σπίτι, αλλά σταδιακά οι ποσότητες αυξήθηκαν. «Κάποια στιγμή έγινε ένας αυτοτροφοδοτούμενος φαύλος κύκλος», είπε.

Περισσότερες από 500 παλαιότερες υποθέσεις από το 2015 δεν μπορούν πλέον να διωχθούν λόγω παραγραφής. Παρ’ όλα αυτά, οι αρχές προσπαθούν να κατασχέσουν επιπλέον περίπου 584.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που ζητούν να ανακτηθεί σε περίπου 1,9 εκατομμύρια ευρώ.

Μάρτυρες που εργάζονταν στον δήμο δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν πώς ο υπάλληλος είχε επανειλημμένα πρόσβαση στα κλειδιά των ταμείων, ζήτημα που παραμένει ανοιχτό στη δίκη.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Νοέμβριο όταν τράπεζα ειδοποίησε τις αρχές λόγω ύποπτων επαναλαμβανόμενων καταθέσεων μετρητών. Αν και είχαν παρατηρηθεί κατά καιρούς ελλείψεις, οι εξηγήσεις του ζευγαριού είχαν γίνει δεκτές.

Μετά την έρευνα, ο δήμος άλλαξε το σύστημα διαχείρισης στάθμευσης, αντικατέστησε κλειδαριές και ανέθεσε τη διαχείριση σε εξωτερικό πάροχο.

Ωστόσο, τα χρήματα δεν βρέθηκαν ποτέ. Σύμφωνα με την 39χρονη, το ζευγάρι ζούσε πολυτελώς, αποκτώντας άλογα, ακριβά αυτοκίνητα, τσάντες, παπούτσια και ρούχα.

A German couple accused of siphoning large quantities of cash from parking meters has confessed in court. Nearly two million euros disappeared from machines in a picturesque Bavarian town — but no one noticed for years. https://t.co/C0UBvcGq0e — DW News (@dwnews) May 5, 2026

«Το βιοτικό μας επίπεδο ήταν πολύ υψηλό· ξοδεύαμε τα πάντα», δήλωσε.

Ακόμη και όταν η σχέση τους διαλύθηκε τον Αύγουστο του 2025, ο 40χρονος κατέθεσε ότι έδωσε στην πρώην σύντροφό του έναν τελευταίο “διακανονισμό”: 15.000 ευρώ σε κέρματα.