

Με δύο υποψήφιους ήδη από την ομάδα τους, την Μαντίσα Τσότα και τον Νίκο Κάππο, οι «Αθηναίοι» βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Τρίτη 05 Μαΐου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Μετά από τον επεισοδιακό δεύτερο αγώνα ομαδικής ασυλίας, εχθές, και την προειδοποίηση του Γιώργου Λιανού για ποινές σε όσους παρεκτρέπονται, οι δύο ομάδες πρέπει να ανασυγκροτηθούν και να αποδείξουν αγωνιστικά και στρατηγικά την αξία τους στο στίβο μάχης.

Ο τρίτος αγώνας ομαδικής ασυλίας, της εβδομάδας που διανύουμε, είναι απαιτητικός και θα αποκαλύψει το χρώμα της τρίτης υποψηφιότητας.

Στους «Αθηναίους», η στάση της Μαντίσα Τσότα στους αγώνες έχει εντείνει την πόλωση. Η ίδια θεωρεί τον εαυτό της εκτός ομάδας και έχει αποφασίσει να συμπεριφέρεται ακριβώς όπως νιώθει. Θα συνεχίσει να μπαίνει στα ματσαρίσματα ακολουθώντας τον δικό της ρυθμό ή θα θέσει τον εαυτό της εκτός αγωνίσματος, οδηγώντας την ομάδα της σε ποινή;

Οι «Επαρχιώτες» παίρνουν ανοιχτά θέση υπέρ της Μαντίσα δηλώνοντας πως είναι δίκαιη η στάση της. Πρόκειται για ειλικρινείς δηλώσεις ή μέρος μίας στρατηγικής, που στόχο έχει να πλήξει περισσότερο τους «Αθηναίους»;

Στο Συμβούλιο του νησιού, η ηττημένη ομάδα θα κληθεί να δώσει την τρίτη υποψηφιότητα. Ποιοι θα είναι οι τρεις Survivors που θα διεκδικήσουν την Πέμπτη (07/05) την ατομική ασυλία και ποιοι θα οδηγηθούν σε μονομαχία για την παραμονή τους;

Ο κύβος ερρίφθη! Αυτή η ομάδα κερδίζει την τρίτη ασυλία

Στο trailer βλέπουμε ξανά εντάσεις στον πάγκο, με τη Μαντίσα να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Οι «Αθηναίοι» μοιάζουν να δυσκολεύονται να συνεννοηθούν και να λειτουργήσουν σαν σύνολο, κάτι που σε τέτοιες δοκιμασίες παίζει καθοριστικό ρόλο.

Από την άλλη πλευρά, οι «Επαρχιώτες» δείχνουν πιο συγκεντρωμένοι και σταθεροί. Με βάση όσα βλέπουμε στο trailer, όλα συγκλίνουν ότι οι Επαρχιώτες κερδίζουν την τρίτη ασυλία.

Αυτός είναι ο τρίτος υποψήφιος προς αποχώρηση

Παρά την ένταση γύρω από το όνομα του Σηφάκη, ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ παραμένει ο επικρατέστερος για να συμπληρώσει την τριάδα των υποψηφίων.