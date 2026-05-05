Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένας πατέρας που είχε χάσει τον γιο του σε τροχαίο, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που ήταν υπαιτίος για το δυστύχημα.

Ο πατέρας παραδόθηκε πριν λίγο στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με το creta24, πριν τους πυροβολισμούς προηγήθηκε τροχαίο, με τη σύγκρουση των οχημάτων του θύματος και του δράστη. Αμέσως μετά το τροχαίο ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε το θύμα από κοντινή απόσταση, με αυτόπτες μάρτυρες να υποστηρίζουν ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 4-5 πυροβολισμοί.

Ο δράστης χτύπησε σκοπίμως με το αυτοκίνητό του το αυτοκίνητο του θύματος. Ο νεαρός, κατέβηκε από το αυτοκίνητο, λογομάχησε με τον δράστη, ο οποίος τον πυροβόλησε αμέσως σε κοντινή απόσταση.

Ο δράστης ήταν πατέρας ενός παιδιού, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου, στο οποίο είχε εμπλακεί ο 21χρονος.