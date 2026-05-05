Η Netta Barzilai έγινε παγκοσμίως γνωστή όταν εκπροσώπησε το Ισραήλ στον διαγωνισμό της Eurovision το 2018 με το τραγούδι “Toy”. Σε μια από τις πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις στην ιστορία του θεσμού, η Netta κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τότε την Κύπρο και την Ελένη Φουρέιρα με το εμβληματικό “Fuego”.

Έξι χρόνια μετά τον θρίαμβό της, η Netta Barzilai είναι άλλος άνθρωπος και οι θαυμαστές της τονίζουν πως, είτε με παραπανίσια κιλά είτε χωρίς αυτά παραμένει άκρως εντυπωσιακή.

Ποια είναι η Netta

Γεννήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 1993 στο Χόντ Χασαρόν, όπου κατοικεί μέχρι σήμερα. Σε νεαρή ηλικία μετακόμισε με την οικογένειά της στη Νιγηρία όπου έζησε για τέσσερα χρόνια προτού επιστρέψει στο Ισραήλ. Πριν την υποχρεωτική στρατολόγησή της στις Ισραηλινές, συμμετείχε έναν χρόνο στο εθελοντικό πρόγραμμα των παραστρατιωτικών ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων και πραγματοποίησε τη στρατιωτική Αμυντικές Δυνάμεις της θητεία στο Ισραηλινό Ναυτικό. Τον Σεπτέμβριο του 2017, συμμετείχε στο HaKokhav HaBa με το τραγούδι “Rude Boy” της Ριάνα. Αφού συγκέντρωσε το 82% της ψηφοφορίας, συνέχισε στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού με το τραγούδι “Hey Mama” του Νταβίντ Γκέτα. Τον Φεβρουάριο του 2018, ερμήνευσε το “Wannabe” των Spice Girls και προχώρησε στην επόμενη φάση μετά από επιλογή των κριτών. Και στη συνέχεια τραγούδησε στο HaKokhav HaBa ήταν το “Gangnam Style” του Psy, και το “Tik Tok” της Kesha. Έλαβε 210 βαθμούς από την κριτική επιτροπή και το κοινό και κέρδισε την πρώτη θέση και το δικαίωμα να εκπροσωπήσει το Ισραήλ στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2018, δημοσιοποιήθηκε το τραγούδι που θα ερμήνευε η Νέτα στην Eurovision. Το τραγούδι είχε τον τίτλο “Toy” και οι στίχοι του ήταν στα αγγλικά, εκτός από μια φράση στα εβραϊκά. Οι στίχοι και η σύνθεση του τραγουδιού έγιναν από τον Ντορόν Μεντάλιε και τον Σταβ Μπεγκέρ. Μετά την κυκλοφορία του στο YouTube, το μουσικό βίντεο του τραγουδιού έλαβε 20 εκατομμύρια προβολές και 232.000 μου αρέσει μόλις δυο μήνες πριν την έναρξη της Eurovision. Στις 14 Απριλίου 2018, ερμήνευσε το τραγούδι της στο Eurovision in Concert στο Άμστερνταμ, τη μεγαλύτερη εκδήλωση για την Eurovision.

Στις 8 Μαΐου 2018, η Μπαρζιλάι εμφανίστηκε στον α’ ημιτελικό της Eurovision, έλαβε 283 πόντους (#1) και προκρίθηκε στον τελικό. Στις 12 Μαΐου 2018, εμφανίστηκε στον τελικό και κατέκτησε την πρώτη θέση με 529 πόντους.