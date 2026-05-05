Οι τσάντες της, τα παπούτσια της, έχουν αποτελέσει αντικείμενο σχολιασμού. Όμως, η βασίλισσα της TV έχει αποδείξει ότι έχει προσωπικό στυλ και φινέτσα συνδυάζοντας με επιτυχία ό,τι της αρέσει.

Έτσι και στην πρόσφατη ανάρτησή της στα social media, ενθουσίασε τους followers της με τα γυαλιά ηλίου της. Η Ελένη Μενεγάκη επέλεξε ένα all time classic μοντέλο, τα Ray-Ban Mega Wayfarer σε μαύρο χρώμα. Πρόκειται για ένα σχέδιο διαχρονικό και κομψό, που δεν κοστίζει μία περιουσία. Σε ορισμένα καταστήματα οπτικών, μπορείτε να τα βρείτε και λιγότερο από 100 ευρώ!

Ελένη Μενεγάκη: Λατρεύει το casual look

Χωρίς την καθημερινή τηλεοπτική παρουσία της, έχει στραφεί περισσότερο στα social media, όπου διατηρεί μια ζεστή και άμεση επικοινωνία με το κοινό της, μοιραζόμενη στιγμές από την προσωπική της ζωή, τη χαλάρωση και την καθημερινότητά της.

Όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες που ποστάρει, η Ελένη Μενεγάκη προτιμά στην καθημερινότητά της χαλαρά ρούχα και ελαφρύ μέικ απ.