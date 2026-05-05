Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ένα άκρως επαγγελματικό χτύπημα ως προς την οργάνωση, καθώς κατέστρεψαν τις κάμερες ασφαλείας πριν μπουν στους χώρους των γραφείων, από την πίσω πλευρά του κτιρίου των εκδοτηρίων, σύμφωνα με το ilialive.

Δεν έχει γίνει γνωστό το ποσό που αφαίρεσαν από τα ταμεία των εκδοτηρίων, καθώς βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η έρευνα από το Λιμεναρχείο. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγω για χτύπημα μετά τις 2,30 τα ξημερώματα έως τις 6 το πρωί καθώς σε αυτό το διάστημα δεν υπήρχε κίνηση στο λιμάνι.

Στις 2.30 αναχώρησε πλοίο μεταφοράς καυσίμων και μετά τις πέντε ξεκινά η κίνηση για τα πρώτα πρωινά δρομολόγια προς τα νησιά.

Ο στόχος των δραστών ήταν το ATM καταθέσεων που υπάρχει μέσα στο χώρο των πρακτορείων, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες περιείχε τις εισπράξεις του τριημέρου της Πρωτομαγιάς από την κίνηση που υπήρχε.

Ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αφαιρέθηκαν χρήματα από τα ταμεία των γκισέ και υπολογίζεται ότι η λεία ήταν γύρω στα 5.000 ευρώ.