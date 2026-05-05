Το χρονικό

Ο δράστης φέρεται να βγήκε εκτός ελέγχου πιστεύοντας λανθασμένα πως οι ένοικοι του διπλανού διαμερίσματος ήταν Ρώσοι υπήκοοι. Ο Ουκρανός επιτέθηκε στα μέλη της οικογένειας, προκαλώντας τραυματισμούς στον 75χρονο πατέρα, στην 59χρονη σύζυγό του και στον 40χρονο γιο τους. Οι αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 32χρονου. Όπως έγινε γνωστό, ο δράστης αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, καθώς είναι διαγνωσμένος με σχιζοφρένεια και αγχώδη διαταραχή, ενώ ακολουθεί συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή.

Τα τρία θύματα της επίθεσης διεκομίσθησαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη φροντίδα των τραυμάτων τους.

Το μεσημέρι της Τρίτης ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ανάκρισης και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας ο δράστης κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Παράλληλα, έγινε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, ενώ ορίστηκε και ένα δεύτερο ραντεβού με τους γιατρούς την ερχόμενη Πέμπτη, Εν αναμονή των γνωματεύσεων ο 32χρονος παραμένει προσωρινά κρατούμενος και θα οδηγηθεί για την ώρα στις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ίδιος φέρεται να ανέφερε αντιμετωπίζει εδώ και αρκετά χρόνια -σύμφωνα και με την υπεράσπισή του- προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως, ενώ φέρεται να επικαλέστηκε ότι ήταν σε κίνδυνο, ότι δέχτηκε επίθεση από Ρώσους και αμύνθηκε με ένα μαχαίρι για να προστατέψει τον αδερφό του. Ακόμη και σήμερα δεν γνώριζε ότι είναι ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Όσον αφορά τα άτομα που τραυμάτισε, πρόκειται για έναν 75χρονο ουγγρικής καταγωγής, για τη σύζυγό του, 59 ετών, η οποία είναι υπήκοος Γερμανίας και τον 40χρονο γιο της. Τραυμάτισε τους δύο με το μαχαίρι και χτύπησε τον 40χρονο.

Νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου, από όπου έχουν πάρει ήδη εξιτήριο.