Ο 59χρονος Γκάμπριελ Μπατίστα εξαφανίστηκε περίπου μία εβδομάδα πριν, όταν το όχημά του με τετρακίνηση ακινητοποιήθηκε ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τον ποταμό Κομάτι στη βορειοανατολική περιοχή της χώρας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο επιχειρηματίας παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά κατά την προσπάθεια διάβασης του ποταμού.

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει αν ο Μπατίστα είχε πνιγεί πριν την επίθεση του κροκόδειλου ή αν κατασπαράχθηκε ενώ βρισκόταν ακόμη εν ζωή.

Έρευνες και εντοπισμός του ζώου

Μετά την εξαφάνισή του, οι αρχές πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες με drones και ελικόπτερα πάνω από την περιοχή του ποταμού, ο οποίος είναι γνωστός για την παρουσία κροκοδείλων, για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες.

Κατά τη διάρκεια της επιτήρησης, εντοπίστηκε ένας κροκόδειλος με ασυνήθιστα διογκωμένη κοιλιά να βρίσκεται ακίνητος σε μια μικρή νησίδα μέσα στο ποτάμι.

Η επιχείρηση και τα ευρήματα

Ελεύθερος σκοπευτής της αστυνομίας, που επέβαινε σε ελικόπτερο, πυροβόλησε το ζώο, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ για εξέταση.

Κτηνίατροι πραγματοποίησαν επιτόπια νεκροψία στο ζώο, το οποίο ζύγιζε περίπου μισό τόνο, αποκαλύπτοντας σοκαριστικά ευρήματα στο εσωτερικό του.

Οι ερευνητές εντόπισαν μέσα στο στομάχι του δύο ακρωτηριασμένα χέρια, τμήματα πλευρών και ανθρώπινα υπολείμματα.

Μεταξύ των ευρημάτων βρέθηκε και ένα δαχτυλίδι, το οποίο εκτιμάται ότι ανήκε στον Γκάμπριελ Μπατίστα.

Για την οριστική επιβεβαίωση της ταυτότητας του θύματος θα πραγματοποιηθεί εξέταση DNA στα ανθρώπινα λείψανα που ανασύρθηκαν από το ζώο.

