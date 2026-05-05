Η ομάδα ταξιδεύει πλήρης, με μοναδική απουσία τον Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι, αλλά δεν θα είναι μόνη, όπως αποκαλύπτει η ισπανική AS. Μια ομάδα ιδιωτικής ασφάλειας, που εργάζεται συνήθως στη Roig Arena, θα επιβιβαστεί στην πτήση της αποστολής των «νυχτερίδων», ως προληπτικό μέτρο για την αποφυγή τυχόν επεισοδίων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα (ή και τους δύο αγώνες, εφόσον η Βαλένθια μείωσει σε 2-1 τη σειρά).

Ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώθηκε το δεύτερο παιχνίδι στη Roig Arena —με ένταση, δηλώσεις προπονητών, ανακοινώσεις των συλλόγων και επιβολή κυρώσεων— οδήγησε τη διοίκηση να αποφασίσει τη συνοδεία επιπλέον ιδιωτικής ασφάλειας σε αυτή την εκτός έδρας αποστολή.