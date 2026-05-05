Σε μια εποχή όπου ο ψηφιακός θόρυβος των fake news καλύπτει συχνά την πραγματικότητα και η έγκυρη πληροφόρηση έχει καταστεί το μεγάλο ζητούμενο της κοινωνίας, ο ρόλος των θεσμικών φορέων ως πηγών ενημέρωσης είναι κρίσιμος. Ωστόσο, φαίνεται πως ορισμένοι λειτουργοί αντιλαμβάνονται τη δημόσια λογοδοσία ως μια προαιρετική διαδικασία ή, ακόμα χειρότερα, ως μια προσωπική χάρη που δικαιούνται να αρνηθούν.

Αφορμή για τις γραμμές αυτές στάθηκε ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε ανήμερα την Πρωτομαγιά, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας στο πλαίσιο του ρεπορτάζ με επικεφαλής ιστορικού φορέα της Θεσσαλονίκης. Η απάντηση στην προσπάθεια για περαιτέρω διευκρινίσεις και βαθύτερη ανάλυση ενός ζητήματος δημόσιου ενδιαφέροντος ήταν σοκαριστική: «Δεν θέλω να σας βοηθήσω, κ. Αγγελίδη», δήλωσε ορθά-κοφτά ο παράγοντας, παραπέμποντας στεγνά στην επίσημη ανακοίνωση του φορέα. Η συγκεκριμένη στάση δεν αποτελεί απλώς μια επαγγελματική απρέπεια, αλλά μια συνειδητή απόπειρα παρεμπόδισης της ομαλής και απρόσκοπτης ενημέρωσης των πολιτών.

Οταν ένας δημόσιος λειτουργός, που ηγείται ενός οργανισμού με ιστορικό βάρος για τη Θεσσαλονίκη, επιλέγει τη σιωπή ή τον αποκλεισμό του διαλόγου, υπονομεύει την ίδια τη δημοκρατική λειτουργία. Οι ανακοινώσεις και τα δελτία Τύπου, όσο αναλυτικά και αν είναι, αποτελούν τη μία πλευρά του νομίσματος. Η δημοσιογραφία οφείλει να θέτει ερωτήματα, να ζητά επεξηγήσεις και να φωτίζει τις πτυχές. Η άρνηση συνεργασίας με τον Τύπο, ειδικά με το επιχείρημα της προσωπικής επιθυμίας («Δεν θέλω»), μετατρέπει τη θεσμική ενημέρωση σε ιδιωτική υπόθεση, αφήνοντας την κοινή γνώμη έρμαιο στις φήμες και την παραπληροφόρηση.

Σε μία κρίσιμη περίοδο, όπου οι πολίτες αναζητούν απεγνωσμένα την έγκυρη πληροφορία για να διαμορφώσουν άποψη, τέτοιες συμπεριφορές είναι όχι μόνο αναχρονιστικές αλλά και επικίνδυνες. Η ενημέρωση δεν είναι «βοήθεια» προς τον δημοσιογράφο, αλλά υποχρέωση προς την κοινωνία. Οσοι κατέχουν θέσεις ευθύνης οφείλουν να αντιληφθούν ότι η διαφάνεια δεν είναι επιλογή, αλλά καθήκον. Κάθε εμπόδιο που υψώνεται απέναντι στη δημοσιογραφική έρευνα είναι ένα λιθαράκι στο τείχος του σκοταδισμού που ευνοεί τα fake news και αποδυναμώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς.