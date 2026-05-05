Μετά τη νίκη με 105-82 στο Μόντερ Κάρλο ο τεχνικός του Ολυμπιακού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τους παίκτες του και υπενθύμισε: «Δύο παιχνίδια έμειναν… ας επικεντρωθούμε στον ημιτελικό».

Αναλυτικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε μετά τον 3ο αγώνα και την 3η νίκη επί της Μονακό στα πλέι οφ:

«Είμαστε ευγνώμονες στους παίκτες, στους οπαδούς και στον οργανισμό. Ήταν το δεύτερο μέρος της Euroleague, το πρώτο είναι η κανονική περίοδος, το δεύτερο τα πλέι οφ και το τρίτο είναι το φάιναλ φορ. Είναι το πέμπτο σερί φάιναλ φορ για εμάς που είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, δεν είναι εύκολο να ανταγωνίζεσαι τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και να είσαι συνεχόμενα στις τέσσερις καλύτερες ομάδες. Δύο παιχνίδια έμειναν, ας επικεντρωθούμε στον ημιτελικό. Η Μονακό ήταν πάντα όσο ανταγωνιστική μπορούσε με το μικρό ρόστερ που είχαν, έχουν τον σεβασμό μου”.

Για το αν πιστεύει πως θα κατακτήσει τη Euroleague, ο Μπαρτζώκας απάντησε: «Δεν θα αλλάξουμε την νοοτροπία μας, ένα παιχνίδι τη φορά. Πρώτα είναι ο ημιτελικός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε ή τη Ζάλγκιρις, θα προετοιμάσουμε αυτό το ματς, τι θα γίνει μετά και στο μέλλον δεν το ξέρει κανείς. Πιστεύω ήμασταν σταθεροί σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και μας αξίζει να είμαστε εδώ, τελειώσαμε πρώτοι στην κανονική περίοδο και πήραμε την πρόκριση με 3 νίκες και είμαστε θετικοί για την ομάδα μας».