Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπουν τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ: Ενα ταξίδι θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στην εξέλιξη μιας υπόθεσής σας που σχετίζεται με τα επαγγελματικά και θα φέρει ικανοποιητικά κέρδη. Οι νομικές υποθέσεις που εκκρεμούν θα έχουν θετική έκβαση. Οσοι ασχολείστε με την εκπαίδευση και τη φιλοσοφία θα έχετε εύνοια.

ΤΑΥΡΟΣ: Η ερωτική σας διάθεση γίνεται πολύ εμφανής στο ταίρι σας αν είστε σε σχέση, στο πρόσωπο που σας ενδιαφέρει αν βρίσκεστε σε διεκδίκηση. Εντονο πάθος θα ανανεώσει τις ενεργειακές «πηγές» σας και θα κάνει την καθημερινότητα πιο συναρπαστική.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Συνεργασίες, συνεταιρισμοί, δεσμοί και γάμοι επί τάπητος ή καλύτερα να πούμε υπό του μικροσκοπίου, για να βρεθούν τα κακώς κείμενα και να λυθούν. Δικαστήρια και νομικά ζητήματα λύνονται και απαλλάσσεστε εντελώς από άγχη και έγνοιες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Θέματα υγείας που σας απασχόλησαν κατά το παρελθόν λύνονται και θεραπεύονται οριστικά. Μια ανανέωση στον εργασιακό σας χώρο θα τον κάνει πιο λειτουργικό και πιο αποδοτικό. Είναι η κατάλληλη εποχή, δε, για να αποκτήσετε κατοικίδιο.

ΛΕΩΝ: Ενας νέος έρωτας χτυπάει την πόρτα της καρδιάς σας και φουντώνει το πάθος σας. Η ζωή και η καθημερινότητά σας αποκτούν μια πιο περιπετειώδη χροιά και εσείς είστε έτοιμοι να μπείτε σε έναν συναρπαστικό ερωτικό κόσμο. Τα παιδιά θα φέρουν μεγάλη χαρά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Το σπίτι, η οικογένεια, η μητέρα και γενικά οι γυναίκες του οικογενειακού κύκλου θα παίξουν ρόλο στην εξέλιξη κληρονομικών θεμάτων που σας απασχολούν. Μπορεί να χρειαστεί να παίξετε τον ρόλο του διαιτητή, για να εξομαλύνετε αντιπαραθέσεις μεταξύ συγγενών.

ΖΥΓΟΣ: Ατελείωτες επικοινωνίες σήμερα. Ατελείωτος και ο κόσμος που πρόκειται να σας αναζητήσει, είτε για βοήθεια είτε για συμπαράσταση. Χαρά, αισιοδοξία και τα σχέδιά σας σε πορεία εκπλήρωσης. Οι επικοινωνίες με γυναίκες θα σας δώσουν επιπλέον χαρά.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Μεγάλη τύχη στα οικονομικά και στην ακίνητη περιουσία. Μια αγοραπωλησία πετυχαίνει να σας αποδώσει τα μέγιστα. Να αποφύγετε, όμως, τις υπερβολές στα έξοδα και να μην το παρακάνετε με τις διαπραγματεύσεις στις οικονομικές σας προσφορές.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Είστε υπερβολικά συναισθηματικοί και ένα αίσθημα απελευθέρωσης, που σας διακατέχει εδώ και κάμποσο καιρό, θα σας ωθήσει να επιδιώξετε ριζικές αλλαγές στη ζωή σας. Αρχής γενομένης από σήμερα, αλλάζετε τα πάντα γύρω σας αλλά και εντός σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Διαθέτετε την πειθαρχία που χρειάζεται για να επιφέρετε τις αλλαγές που σχεδιάζετε. Η ψυχολογία σας είναι καλή, η διάθεσή σας ανεβασμένη και τα ενεργειακά σας αποθέματα σε καλό επίπεδο. Προχωρήστε άφοβα στην προώθηση των σχεδίων σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Πολλοί φίλοι, πολλές παρέες και έντονη κοινωνική ζωή σάς δίνουν χαρά και συμβάλλουν στην αύξηση της αισιοδοξίας σας. Η συμμετοχή σας, δε, σε ομάδες με κοινούς σκοπούς και επιδιώξεις θα συμβάλουν ακόμα περισσότερο στον ενθουσιασμό σας.

ΙΧΘΥΕΣ: Επαγγελματική καταξίωση. Θα εισπράξετε τα εύσημα για τις προσπάθειές σας αλλά και για τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχετε στη δουλειά σας. Οι ανώτεροι σας επιβραβεύουν και η αύξηση του εισοδήματός σας σας δίνει μεγάλη ικανοποίηση.