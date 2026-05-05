Ο 54χρονος, που έχασε τον γιο του σε τροχαίο το 2023- λίγα λεπτά μετά τις 7 παραδόθηκε στο ΑΤ Μαλεβιζίου – φέρεται να έστησε ενέδρα στον 20χρονο, τον πυροβόλησε τέσσερις φορές και στη συνέχεια παραδόθηκε στις Αρχές, ομολογώντας την πράξη του.

Σύμφωνα με το creta24, πριν τους πυροβολισμούς προηγήθηκε τροχαίο, με τη σύγκρουση των οχημάτων του θύματος και του δράστη. Αμέσως μετά το τροχαίο ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε το θύμα από κοντινή απόσταση, με αυτόπτες μάρτυρες να υποστηρίζουν ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 4-5 πυροβολισμοί. Ο δράστης χτύπησε σκοπίμως με το αυτοκίνητό του το αυτοκίνητο του θύματος. Ο νεαρός, κατέβηκε από το αυτοκίνητο, λογομάχησε με τον δράστη, ο οποίος τον πυροβόλησε αμέσως σε κοντινή απόσταση.

Ηχητικό ντοκουμέντο που έφερε στο φως η ΚΡΗΤΗ TV, με βίντεο που καταγράφει τη στιγμή των αλλεπάλληλων πυροβολισμών στην Αμμουδάρα, με τον ήχο να αποτυπώνει την αγριότητα της εκτέλεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν συχνά απειλές από τον δράστη, ενώ στο παρελθόν είχε προχωρήσει ακόμη και σε μήνυση.

Η μητέρα του 20χρονου έφτασε στο σημείο της δολοφονίας και αντίκρισε το σώμα του γιου της. Η εικόνα της γυναίκας να θρηνεί με απαρηγόρητους λυγμούς επιτόπου αποτυπώνει το βαθύ πένθος και την ανείπωτη δυστυχία που προκάλεσε αυτή η απώλεια στη ζωή όσων γνώριζαν τον νεαρό.









Ο 54χρονος δράστης είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο δυστύχημα τον Νοέμβριο του 2023, στο οποίο οδηγούσε ο 20χρονος που έχασε τη ζωή του στο σημερινό περιστατικό. Ο ανήλικος είχε τραυματιστεί σοβαρά και κατέληξε έπειτα από νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος δεν είχε καταφέρει να διαχειριστεί την απώλεια του παιδιού του και το θύμα δεχόταν συχνά απειλές από τον δράστη, ενώ είχε προχωρήσει ακόμη και σε μήνυση.

Όπως αναφέρεται στο Cretalive, η οικογένεια του θύματος είχε απευθυνθεί τέσσερις φορές στις αρχές για τις επανειλημμένες απειλές που δεχόταν ο νεαρός από τον δράστη. Μάλιστα, τα Χριστούγεννα του 2024, ο ίδιος άνδρας είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του νεαρού όταν ήταν μόλις 19 ετών.

Δολοφονία στο Ηράκλειο Κρήτης: Η έκκληση του 20χρονου για βοήθεια στο παρελθόν και η απόπειρα εναντίον του

Σύμφωνα με την προανακριτική κατάθεση του θύματος εκείνη την περίοδο, το περιστατικό είχε αρχίσει κατά την επιστροφή του στο σπίτι μετά από βραδινή έξοδο. Όταν ανέβαινε τη σκάλα της οικίας του, δέχτηκε χτύπημα στα πόδια από ξύλο από πίσω, χωρίς να καταφέρει να δει τον δράστη. Οι φωνές που ακολούθησαν έφεραν τον πατέρα και την αδερφή του στο σημείο, με αποτέλεσμα ο επιτιθέμενος να τραπεί σε φυγή. Ακολούθησε καταδίωξη από τον νεαρό, ο οποίος πρόλαβε να χτυπήσει τον δράστη πριν η αδερφή του τον απομακρύνει.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο δράστης φέρεται να έβγαλε ένα όπλο που είχε κρυμμένο και πυροβόλησε προς τον νεαρό και την αδερφή του. Ο τελευταίος κατάφερε να προστατεύσει την αδερφή του πριν ο δράστης εξαφανιστεί. Παρά τις προσπάθειες, ο νεαρός δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τον επιτιθέμενο, ενώ η αδερφή του κατονόμασε τον 54χρονο άνδρα ως υπεύθυνο της επίθεσης.

Ο δράστης είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή εκείνη τη χρονική στιγμή, ισχυριζόμενος πως δεν είχε φύγει καθόλου από το σπίτι τη νύχτα της επίθεσης. Σύμφωνα με εκείνον, η μόνη του κίνηση ήταν το να επισκεφθεί το νεκροταφείο για να ανάψει ένα κερί στον τάφο του αδικοχαμένου παιδιού του.