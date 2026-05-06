Οι εκτιμήσεις θέλουν, ειδικά το μέτρο της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, να έχει πετύχει σε μεγάλο βαθμό τον στόχο του. Δηλαδή να συγκρατηθούν οι ανατιμήσεις στις τιμές των αγαθών που μεταφέρονται εντός της χώρας. Παράλληλα, η νέα χρήση Fuel Pass άμβλυνε τις αντιδράσεις για την αύξηση της τιμής της βενζίνης στα 2 ευρώ από τις πρώτες ημέρες του πολέμου του Ιράν, επίπεδα στα οποία βρίσκεται και σήμερα.

Η σκέψη για παράταση των μέτρων στήριξης ξεκινά από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ διατηρούν τις διεθνείς τιμές πετρελαίου πάνω από τα 111-112 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια για απόσυρση της παρέμβασης στο πετρέλαιο κίνησης.

Eτσι αποφασίστηκε η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης να πάρει νέα παράταση για τον Ιούνιο με το ύψος στα 20 λεπτά το λίτρο (16 λεπτά συν ΦΠΑ) και ένα συνολικό πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος να φτάνει τα 55 εκατ. ευρώ.

Oπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση της ενεργειακής κρίσης. Τα μέτρα που εξετάζονται κινούνται στη λογική των προσαρμοσμένων σωστά στοχευμένων και έκτακτων μέτρων, τα οποία προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις, το κόστος των οποίων υπολογίζεται στα 200 εκατομμύρια ευρώ (όσο είναι και το δημοσιονομικό απόθεμα για φέτος), εστιάζουν κυρίως στην αγορά των καυσίμων. Σύμφωνα με τον τρέχοντα σχεδιασμό: Περίπου 130 εκατ. ευρώ αναμένεται να διατεθούν για την παράταση του Fuel Pass κατά το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Σχεδόν 40 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη διατήρηση της οριζόντιας επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) για τον μήνα Ιούνιο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, εκτός από τη συγκυριακή αύξηση των τιμών των υγρών καυσίμων, η οποία εξαρτάται από τα καθημερινά γεγονότα που εξελίσσονται ή διακόπτονται ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι προβλέψεις των διεθνών οργανισμών που παρακολουθούν την κρίση, των οποίων η οπτική είναι μάλλον δυσοίωνη. Αυτό ομολόγησαν οι εκπρόσωποι των θεσμών, μετά το Eurogroup της Δευτέρας στις Βρυξέλλες. Τόσο ο Ελληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, κ. Πιερρακάκης, όσο και ο επίτροπος αρμόδιος για τα οικονομικά θέματα, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, παραδέχθηκαν ότι η διάρκεια της κρίσης έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις και έχει μπει πλέον στον τρίτο της μήνα, ενώ η Ε.Ε. βυθίζεται κάθε μέρα σε ένα περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού.

Οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ

Επιπλέον, η ανάγκη για νέα μέτρα ενισχύεται από τις δυσοίωνες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προειδοποίησε ότι το «δυσμενές σενάριο» είναι πλέον σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή δείχνει να καταρρέει. Η ίδια υπογράμμισε ότι αν οι συγκρούσεις παραταθούν έως το 2027, οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να εκτιναχθούν στα 125 δολάρια ανά βαρέλι. Οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την παγκόσμια ανάπτυξη έχουν αναθεωρηθεί προς το χειρότερο, καθώς τα αρχικά αισιόδοξα σενάρια θεωρούνται πια μη ρεαλιστικά.

Ειδικότερα: Στο «δυσμενές σενάριο», η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,5% το 2026, με τον πληθωρισμό να σκαρφαλώνει στο 5,4%. Στο πιο ακραίο «σοβαρό σενάριο», η ανάπτυξη υποχωρεί στο 2%, ενώ ο γενικός πληθωρισμός αγγίζει το 5,8%. Η παράταση του πολέμου και οι υψηλές τιμές ενέργειας απειλούν να αποσταθεροποιήσουν πλήρως τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον για την παγκόσμια οικονομία.