Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε μέσω διαρροών στα όσα δημοσίως καταλόγισε ο Χάρης Καστανίδης στον Νίκο Ανδρουλάκη. Του καταλογίζουν κίνητρα προσωπικά και όχι πολιτικά και τον κατηγορούν ότι με τη στάση του ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία.

«Ο αγώνας για πολιτική αλλαγή και την ήττα της Νέας Δημοκρατίας δεν περνά μέσα από προσωπικές στρατηγικές και ιδιοκτησιακές αντιλήψεις. Ας σταματήσει λοιπόν να περιφέρεται ψευδόμενος», λένε χαρακτηριστικά, ενώ σημειώνουν ότι «το 1992, πριν τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1993, ζητούσε την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Και το 2012 όταν το ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου έδινε μια από τις σοβαρότερες και δυσκολότερες μάχες, πάλι επέλεξε να διασπάσει το ΠΑΣΟΚ ιδρύοντας τον δικό του πολιτικό σχηματισμό».

Αναφέρουν επίσης υπαινικτικά ότι ο Χάρης Καστανίδης θα συμμετείχε αν ήθελε στο Συνέδριο και στη Γραμματεία της Επιτροπής Προγράμματος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής, αλλά ο ίδιος αποφάσισε να μην παραστεί.

«Οταν σου δείχνουν με κάθε πιθανό τρόπο ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία μέσα στο κόμμα το οποίο έχεις αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής σου, αυτό αναγκαστικά οδηγεί σε μία παραίτηση, ώστε τα πράγματα να πάρουν την πραγματική τους διάσταση», αναφέρει από την πλευρά του ο Χάρης Καστανίδης και επιμένει ότι υπήρξαν συνεχείς ενέργειες από την πλευρά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συνεργατών που εξώθησαν τον ίδιο στην πόρτα της εξόδου. Εκανε μάλιστα λόγο μέχρι και για «επεμβάσεις» και «απειλές» σε οργανώσεις, με σκοπό να μην προσκληθεί ο ίδιος ως ομιλητής. «Ολο το πολιτικό βάρος της σοβαρότητας και της ιδεολογικής και πολιτικής επάρκειας έχει μεταφερθεί από άλλους χώρους στο ΠΑΣΟΚ, οπότε πράγματι δεν με χρειάζονται» είπε σε ειρωνικούς τόνους στον Status 107,7 της Θεσσαλονίκης, ενώ όταν ρωτήθηκε για τα περί ανανέωσης του ΠΑΣΟΚ, επισήμανε: «Αυτά ας τα αφήσουμε στην άκρη, διότι η ανανέωση δεν είναι θέμα ηλικίας, αλλά ιδεών. Η ανανέωση είναι τι φρεσκάδα φέρνεις για το αύριο του τόπου».

Ο Χάρης Καστανίδης επέμεινε ότι πίσω από την απόφαση της παραίτησής του δεν υποκρύπτεται καμία συνεννόηση ούτε με πρόσωπα ούτε με κόμματα. «Δεν υπάρχει καμία επαφή ή επικοινωνία με πρόσωπα ή κόμματα» είπε, με αφορμή σενάρια που τον θέλουν να μιλάει με τον Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ωστόσο: «Πιστεύω στην ανάγκη να υπάρξει συνεννόηση όλων των προοδευτικών δυνάμεων για να υπάρξει μία μεγάλη παράταξη για να οδηγηθεί η χώρα σε μια δημοκρατική διακυβέρνηση».

Ο κ. Καστανίδης λέει ακόμα -σ.σ. και σε αυτό έχει δίκιο- ότι τόσο η επιλογή της έδρας της έδρας της Α΄ Θεσσαλονίκης από τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και η διάταξη για το δικαίωμα υποψηφιότητας βουλευτών, εφόσον υπάρχει ρητή εξαίρεση για τους διατελέσαντες προέδρους, είναι γεγονότα και αφορούν μόνο τον ίδιο. Επίσης, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι έχει δίκιο και στην εκτίμησή του ότι η στάση του Ανδρουλάκη -και σε ό,τι αφορά τον ίδιο- εντάσσεται στο σχεδιασμό που έχει στόχο να ελέγξει τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ και να παραμείνει πρόεδρος, ακόμα και μετά από νέα εκλογική ήττα.

Η σιωπή των κορυφαίων στελεχών

Εντύπωση έχει προκαλέσει η σιωπή όλων των κορυφαίων στελεχών, πολλώ δε μάλλον όταν είναι γνωστό σε όλους πως οι περισσότεροι συμφωνούν με όσα είπε δημοσίως ο Καστανίδης κατά του Ανδρουλάκη. Εντύπωση όμως προκάλεσε -όπως και πολλά νεύρα στη Χαριλάου Τρικούπη, η πρόταση Ρέππα, ο οποίος ζήτησε να υπάρξει εισήγηση του Πολιτικού Συμβουλίου προς τον Ανδρουλάκη, με την οποία ο Χάρης Καστανίδης θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της Α΄ Θεσσαλονίκης στις επόμενες εκλογές.

«Η απρέπεια του ’23… συνεχίζεται με την επιχείρηση πολιτικής σπίλωσης» αναφέρει η δήλωση που έκανε ο Δημήτρης Ρέππας στο dnews και υποστήριξε ότι «η επιχείρηση πολιτικού εξοστρακισμού του Χάρη Καστανίδη δεν μείωσε τον Καστανίδη, αλλά αυτόν που το επιχειρεί, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ».