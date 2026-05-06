Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς: «έκανα αυτό που έπρεπε».

Την ίδια ώρα, ραγίζει καρδιές το μήνυμα της αδερφής του Νικήτα, η οποία αποχαιρετά τον αδελφό της με λόγια γεμάτα οδύνη: «Σε περιμένω μονακριβε μου να έρθεις σπίτι μας, μην με αφήνεις μόνη». Ο πόνος των δικών του ανθρώπων αποτυπώνεται σε συγκλονιστικά μηνύματα αποχαιρετισμού όπως στη μαντινάδα που γράφτηκε στη μνήμη του:

«Έκλεισε το κεφάλαιο

απόψε στη ζωή σου

Και εντάκαρε το ρολόι της όμορφης

θύμησής σου.

Απούμε κλαίμε το άδικο

Που πήρε την ψυχή σου

Και έκρηξε μάνα και δικούς

Να κλαίνε την φυγή σου».

Συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί θα αποχαιρετήσουν τον Νικήτα Γεμιστό την Πέμπτη στον Ιερό Ναό του χωριού Χώνος Μυλοποτάμου, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Συνελήφθη και η σύζυγος του 54χρονου δράστη – Το παρελθόν με τις μηνύσεις του 20χρονου και όσα οδήγησαν στην τραγωδία

Μετά τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, που έχει ήδη συλληφθεί, συνελήφθη και η σύζυγός του, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνέργεια, αφού φέρεται να ήταν παρούσα στο όχημα την ώρα της επίθεσης.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο για κατάθεση, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν προσεκτικά κάθε στοιχείο που αφορά το χρονικό της ενέδρας. Ο βασικός κατηγορούμενος παραδόθηκε λίγη ώρα μετά το συμβάν και σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει ομολογήσει.





Κατά την επίθεση, ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε τέσσερις φορές τον νεαρό, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, με την υπόθεση να συνεχίζει να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Ο 20χρονος φέρεται να φοβόταν για τη ζωή του, καθώς γνώριζε τις προθέσεις του δράστη, ενώ η οικογένειά του τον είχε προτρέψει να φύγει από την Κρήτη, κάτι που δεν έκανε.

Το σοκαριστικό έγκλημα που προμηνύονταν από το 2023 – Ο 20χρονος είχε πάει τέσσερις φορές στην Αστυνομία ζητώντας βοήθεια

Ο 54χρονος, που είχε χάσει τον γιο του σε τροχαίο το 2023, το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου στην Αμμουδάρα, λίγο μετά τις 7, φέρεται να έστησε ενέδρα στον 20χρονο και να τον πυροβόλησε τέσσερις φορές. Στη συνέχεια, παραδόθηκε στο ΑΤ Μαλεβιζίου, όπου και ομολόγησε την πράξη του.

Σύμφωνα με το creta24, πριν τους πυροβολισμούς προηγήθηκε τροχαίο, με τη σύγκρουση των οχημάτων του θύματος και του δράστη. Αμέσως μετά το τροχαίο ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε το θύμα από κοντινή απόσταση, με αυτόπτες μάρτυρες να υποστηρίζουν ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 4-5 πυροβολισμοί. Ο δράστης χτύπησε σκοπίμως με το αυτοκίνητό του το αυτοκίνητο του θύματος. Ο νεαρός, κατέβηκε από το αυτοκίνητο, λογομάχησε με τον δράστη, ο οποίος τον πυροβόλησε αμέσως σε κοντινή απόσταση.

Ηχητικό ντοκουμέντο που έφερε στο φως η ΚΡΗΤΗ TV, με βίντεο που καταγράφει τη στιγμή των αλλεπάλληλων πυροβολισμών στην Αμμουδάρα, με τον ήχο να αποτυπώνει την αγριότητα της εκτέλεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν συχνά απειλές από τον δράστη, ενώ στο παρελθόν είχε προχωρήσει ακόμη και σε μήνυση.

Η μητέρα του 20χρονου έφτασε στο σημείο της δολοφονίας και αντίκρισε το σώμα του γιου της. Η εικόνα της γυναίκας να θρηνεί με απαρηγόρητους λυγμούς επιτόπου αποτυπώνει το βαθύ πένθος και την ανείπωτη δυστυχία που προκάλεσε αυτή η απώλεια στη ζωή όσων γνώριζαν τον νεαρό.









Ο 54χρονος δράστης είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο δυστύχημα τον Νοέμβριο του 2023, στο οποίο οδηγούσε ο 21χρονος που έχασε τη ζωή του στο περιστατικό. Ο ανήλικος είχε τραυματιστεί σοβαρά και κατέληξε έπειτα από νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος δεν είχε καταφέρει να διαχειριστεί την απώλεια του παιδιού του και το θύμα δεχόταν συχνά απειλές από τον δράστη, ενώ είχε προχωρήσει ακόμη και σε μήνυση.

Όπως αναφέρεται στο Cretalive, η οικογένεια του θύματος είχε απευθυνθεί τέσσερις φορές στις αρχές για τις επανειλημμένες απειλές που δεχόταν ο νεαρός από τον δράστη. Μάλιστα, τα Χριστούγεννα του 2024, ο ίδιος άνδρας είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του νεαρού όταν ήταν μόλις 19 ετών.

Η έκκληση του 20χρονου για βοήθεια στο παρελθόν και η απόπειρα εναντίον του

Σύμφωνα με την προανακριτική κατάθεση του θύματος εκείνη την περίοδο, το περιστατικό είχε αρχίσει κατά την επιστροφή του στο σπίτι μετά από βραδινή έξοδο. Όταν ανέβαινε τη σκάλα της οικίας του, δέχτηκε χτύπημα στα πόδια από ξύλο από πίσω, χωρίς να καταφέρει να δει τον δράστη. Οι φωνές που ακολούθησαν έφεραν τον πατέρα και την αδερφή του στο σημείο, με αποτέλεσμα ο επιτιθέμενος να τραπεί σε φυγή. Ακολούθησε καταδίωξη από τον νεαρό, ο οποίος πρόλαβε να χτυπήσει τον δράστη πριν η αδερφή του τον απομακρύνει.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο δράστης φέρεται να έβγαλε ένα όπλο που είχε κρυμμένο και πυροβόλησε προς τον νεαρό και την αδερφή του. Ο τελευταίος κατάφερε να προστατεύσει την αδερφή του πριν ο δράστης εξαφανιστεί. Παρά τις προσπάθειες, ο νεαρός δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τον επιτιθέμενο, ενώ η αδερφή του κατονόμασε τον 54χρονο άνδρα ως υπεύθυνο της επίθεσης.

Ο δράστης είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή εκείνη τη χρονική στιγμή, ισχυριζόμενος πως δεν είχε φύγει καθόλου από το σπίτι τη νύχτα της επίθεσης. Σύμφωνα με εκείνον, η μόνη του κίνηση ήταν το να επισκεφθεί το νεκροταφείο για να ανάψει ένα κερί στον τάφο του αδικοχαμένου παιδιού του.