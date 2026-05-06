Περπατώντας δίπλα στον πατέρα της μπροστά από έναν επιβλητικό διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, φορούσε μαύρο παντελόνι και ένα λευκό μπουφάν με επένδυση, ενώ τα μακριά μαλλιά της ήταν πιασμένα πίσω.

Κάνοντας το ντεμπούτο της στην κρατική προπαγάνδα – σύμφωνα με πληροφορίες ήταν μόλις εννέα ετών τότε – η Τζου Αε ήταν ήδη ντυμένη για να εντυπωσιάσει.

Από τότε, τα χτενίσματά της έχουν γίνει πιο περίτεχνα, ενώ η ενδυμασία της όλο και πιο κομψή και εκλεπτυσμένη.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας πιστεύει ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν την έχει επιλέξει ως διάδοχό του, δεδομένης της αυξανόμενης προβολής της σε τόσο νεαρή ηλικία.

Η Τζου Άε, που πιστεύεται ότι είναι πλέον 13 ετών, φωτογραφίζεται όλο και πιο συχνά με τον πατέρα της, στέκεται δίπλα του σε εκτοξεύσεις πυραύλων και στρατιωτικές παρελάσεις και τον συνοδεύει ακόμη και σε ταξίδια στο εξωτερικό.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι ακόμη και οι στυλιστικές επιλογές της – δερμάτινα, γούνες και χτένισμα «κοκόρα» – είναι σημάδια ότι προετοιμάζεται για να ηγηθεί της χώρας.

Τα ρούχα της Τζου Άε πιθανότατα καθορίζονται από το υπουργείο Προπαγάνδας και Κινητοποίησης της κυβέρνησης. Κατά καιρούς, έχει παρατηρηθεί να φοράει επίσημα ταγέρ και φούστες, μοιάζοντας με τη μητέρα της, Ρι Σολ Τζου.

«Καθώς η Τζου Άε είναι ακόμα πολύ νέα, η ηλικία της θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πιθανή αδυναμία για μια μελλοντική ηγέτιδα. Φαίνεται ότι το καθεστώς την ντύνει με επίσημα ρούχα παρόμοια με αυτά που φορούσε η μητέρα της, ως έναν τρόπο να καλύψει τη νεότητά της και να προβάλλει μια πιο ώριμη εικόνα», λέει ο αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Sejong, Cheong Seong-chang, στο BBC Korean.

Άλλες φορές, έχει φορέσει δερμάτινα μπουφάν, «ρούχα που δίνουν τόσο έντονη εντύπωση όσο και μια αίσθηση άνεσης», τα οποία θα ήταν κατάλληλα για επισκέψεις σε «σχετικά δύσκολες ή τραχιές τοποθεσίες», όπως στρατιωτικές βάσεις, σημείωσε ο Τσόνγκ.

Αυτό όμως σημαίνει επίσης ότι καταλήγει να ντύνεται όπως ο πατέρας της, ο οποίος λατρεύει να φοράει μαύρα δερμάτινα μπουφάν και καμπαρντίνες.

Η μίμηση της μόδας προηγούμενων γενεών, γνωστή ως «αναπαραγωγή εικόνας», αποτελεί μια τακτική που έχουν χρησιμοποιήσει οι ηγέτες της Βόρειας Κορέας για να διατηρήσουν την εξουσία τους.

Κατά τα πρώτα χρόνια της ηγεσίας του, ο Κιμ Γιονγκ Ουν προσπάθησε να εξασφαλίσει τη νομιμοποίησή του ντυνόμενος όπως ο παππούς του, Κιμ Ιλ Σουνγκ.

Ο Κιμ Ιλ Σουνγκ, ο οποίος ίδρυσε και ηγήθηκε της Βόρειας Κορέας για περισσότερα από 45 χρόνια, θεωρείται ουσιαστικά ως θεότητα στη χώρα, σύμφωνα με ειδικούς.

«Το Τμήμα Προπαγάνδας και Αγωγής διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση μιας σειράς διαδικασιών που μετέφεραν φυσικά τον σεβασμό για τον Κιμ Ιλ Σουνγκ στον Κιμ Γιονγκ Ουν», λέει ο Cheong.

«Λέγεται ότι οι κάτοικοι της Βόρειας Κορέας εξεπλάγησαν όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Αλλά ο λόγος για τον οποίο εξεπλάγησαν και οι εμπειρογνώμονες της Νότιας Κορέας είναι ότι η πρώτη εικόνα του Κιμ Γιονγκ Ουν έμοιαζε τόσο πολύ με τον νεαρό Κιμ Ιλ Σουνγκ.

«Οι περιορισμοί που αντιμετώπιζε ο νεαρός Κιμ Γιονγκ Ουν ως διάδοχος, όπως η έλλειψη εμπειρίας και η ηλικία του, μπορούσαν να αντισταθμιστούν αποκλειστικά από το γεγονός ότι έμοιαζε με τον Κιμ Ιλ Σουνγκ.

«Φτάσαμε στο σημείο να κυκλοφορούν φήμες μεταξύ των Βορειοκορεατών ότι ο Κιμ Ιλ Σουνγκ είχε μετενσαρκωθεί».

Πέρα από την εδραίωση της Τζου Άε, με ρούχα δυτικού σχεδιασμού, η κόρη και η σύζυγος του Κιμ επιδεικνύουν μια «στρατηγική διαφοροποίησης» – ότι η κοινωνική τους θέση διαφέρει ριζικά από εκείνη των απλών πολιτών», σημείωσε ο Cheong.

Το γεγονός ότι η Τζου Άε έχει εμφανιστεί να φοράει δερμάτινα μπουφάν σε αρκετές περιπτώσεις υποδηλώνει ότι το Τμήμα Προπαγάνδας και Κινητοποίησης επιδιώκει να αναδείξει την ιδιότητά της ως ανώτερη από εκείνη των απλών πολιτών. «Το να φοράει κανείς ρούχα από υψηλής ποιότητας δέρμα είναι ένας τρόπος να επιδεικνύει την ιδιαίτερη θέση του», λέει ο Cheong.

«Τα δερμάτινα ρούχα δεν είναι τόσο συνηθισμένα μεταξύ των κατοίκων της Βόρειας Κορέας. Οι πολυτελείς μάρκες, τα δερμάτινα μπουφάν και τα γούνινα παλτά είναι πολύτιμα ρούχα που δεν μπορούν να φορεθούν από τους απλούς Βορειοκορεάτες».

Οι στυλιστικές επιλογές της Τζου Άε έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τους αυστηρότερους ελέγχους που επιβάλλονται στον υπόλοιπο πληθυσμό.

Το 2020, η Βόρεια Κορέα θέσπισε τον «Νόμο για την απόρριψη της αντιδραστικής ιδεολογίας και κουλτούρας», απαγορεύοντας την «εξωτερική κουλτούρα».

Ωστόσο, το 2023, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Korean Central News Agency δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο η Τζου Άε εμφανίζεται και πάλι να περπατά δίπλα στον πατέρα της μπροστά από έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, αυτή τη φορά φορώντας ένα μαύρο μπουφάν με επένδυση, το οποίο αργότερα ταυτοποιήθηκε ως αγορά αξίας 1.900 δολαρίων (1.600 ευρώ) από τον πολυτελή γαλλικό οίκο μόδας Christian Dior.

Την επόμενη χρονιά, η Τζου Άε φόρεσε μια μπλούζα που ήταν εν μέρει διαφανής – αποκαλύπτοντας τα χέρια της – στην τελετή ολοκλήρωσης μιας οικιστικής περιοχής της πρωτεύουσας, Πιονγιάνγκ.

Στη συνέχεια, κυκλοφόρησε ένα βίντεο-διάλεξη ως οδηγία προς τους απλούς πολίτες, προειδοποιώντας τους ότι δεν επιτρέπεται να φορούν τέτοια ρούχα ή να έχουν αντίστοιχα χτενίσματα, καθώς αποτελούν «αντισοσιαλιστικά και μη σοσιαλιστικά φαινόμενα που θολώνουν την εικόνα του σοσιαλιστικού συστήματος και διαβρώνουν το καθεστώς – στόχους που πρέπει να εξαλειφθούν», όπως ανέφερε τοπική πηγή στο Radio Free Asia.

Αυτά τα περιστατικά έχουν αναδείξει το γεγονός ότι η οικογένεια Κιμ —η οποία αντιμετωπίζεται σχεδόν ως θεϊκή φιγούρα— συχνά εξαιρείται από τους κανόνες που ισχύουν για τον υπόλοιπο πληθυσμό.

«Παρόλο που τα τζιν απαγορεύονται στη Βόρεια Κορέα ως δυτικό είδος μόδας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει εμφανιστεί φορώντας τα», λέει ο καθηγητής Λι Ου-γιόνγκ, του Πανεπιστημίου Σπουδών της Βόρειας Κορέας.

«Όσο κι αν απαγορεύουν την ξένη κουλτούρα και θεσπίζουν νόμους, η Βόρεια Κορέα είναι ένα μέρος όπου δεν υπάρχει τίποτα που ο ανώτατος ηγέτης δεν μπορεί να κάνει».

Ωστόσο, αυτό δεν έχει εμποδίσει ορισμένους Βορειοκορεάτες να θέλουν να συμβαδίζουν με τους Κιμ και να ντύνονται τόσο κομψά όσο η Τζου Αε.

Υπάρχουν αναφορές για αύξηση της κυκλοφορίας πολυτελών προϊόντων, όπως καλλυντικά και αρώματα Chanel, μεταξύ των πλούσιων Βορειοκορεατών, ενώ τα γούνινα παλτά έχουν γίνει δημοφιλή σε μια πόλη στα σύνορα με την Κίνα.

Έχουν εμφανιστεί φωτογραφίες παιδιών σε ένα διάσημο νηπιαγωγείο που φορούν μπλούζες που είναι εν μέρει διαφανείς. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι γυαλιά ηλίου και δερμάτινα παλτό, παρόμοια με αυτά που φορούν η Τζου Άε και ο Κιμ Γιονγκ Ουν, γίνονται δημοφιλή μεταξύ των εύπορων νέων.

Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο στη Βόρεια Κορέα – στο παρελθόν έχουν υπάρξει αναφορές για νεαρούς άνδρες που αντέγραφαν το χτένισμα του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Οι απλοί Βορειοκορεάτες έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες από τον έξω κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των τάσεων της μόδας, γεγονός που καθιστά τον ηγέτη της χώρας ένα απίθανο είδωλο της μόδας.

Τώρα, φαίνεται ότι και η κόρη του έχει γίνει ένα τέτοιο είδωλο.