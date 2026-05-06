Στο περιστατικό φέρεται να εμπλέκεται και αντιδήμαρχος του Δήμου Φαιστού, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των τεσσάρων συλληφθέντων, ενώ υπάρχουν αναφορές και για τραυματισμούς. Σύμφωνα με το neakriti, η ένταση ξεκίνησε με αφορμή αγροζημιές που φέρεται να προκλήθηκαν από ζώα που είχαν μπει σε χωράφι, με τις δύο πλευρές να δίνουν ραντεβού προκειμένου να συζητήσουν το θέμα και να επιλύσουν τη διαφορά. Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τις λεκτικές αντιπαραθέσεις να μετατρέπονται σε συμπλοκή, κατά την οποία «έπεσε» ξύλο, ενώ δεν άργησαν να βγουν και όπλα.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί, ενώ κάποιοι από τους εμπλεκόμενους πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα να σημειωθούν τραυματισμοί, μεταξύ των οποίων και άτομο που φέρεται να δέχθηκε χτύπημα στο σβέρκο. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι καταγγελίες που προέρχονται από την πλευρά του αντιδημάρχου. Ο δικηγόρος του κάνει λόγο για ευθεία απόπειρα ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του δέχθηκε συντονισμένη επίθεση από τρία άτομα, εκ των οποίων ο ένας άνοιξε πυρ εναντίον του. Μάλιστα σύμφωνα με τον ίδιο, το επεισόδιο δεν περιορίστηκε μόνο στα Καπαριανά, αλλά συνεχίστηκε σε δεύτερο σημείο, στον Ρουφά, όπου η ένταση κορυφώθηκε και σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, ο αντιδήμαρχος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για απειλή, εξύβριση και πρόκληση σωματικών βλαβών, μετά από μήνυση που υποβλήθηκε από την αντίπαλη πλευρά, ενώ, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην ένοπλη επίθεση παραμένουν ασύλληπτα.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, με το ενδεχόμενο αναβάθμισης των κατηγοριών να παραμένει ανοιχτό.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την επικινδυνότητα που μπορεί να λάβουν ακόμη και καθημερινές διαφορές όταν αυτές ξεφεύγουν από τον έλεγχο.