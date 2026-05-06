

Το συνέδριο συγκέντρωσε υψηλού επιπέδου συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με ιδιαίτερα μεγάλη προσέλευση από την ελληνική και διεθνή αμυντική βιομηχανία, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της DEFEA ως σημείο αναφοράς για τον διάλογο γύρω από την άμυνα, την ασφάλεια, την καινοτομία και τη βιομηχανική συνεργασία.

Βασικοί ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας, ο Επίτροπος της ΕΕ για την Άμυνα και το Διάστημα κ. Andrius Kubilius, η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΝΑΤΟ κ. Radmila Shekerinska, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Γενικός Γραμματέας του ASD κ. Camille Grand και ο Πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ κ. Τάσος Ροζολής.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ευρώπης στα θέματα άμυνας και ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας εστίασε στον ρόλο της αμυντικής τεχνολογίας και καινοτομίας, αναδεικνύοντας τη σημασία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), καθώς και τη στόχευση για αυξημένη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας.

Ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Andrius Kubilius αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, της ανθεκτικότητας και της στενότερης συνεργασίας μεταξύ κρατών και βιομηχανίας, ενώ η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΝΑΤΟ κ. Radmila Shekerinska τόνισε τη σημασία μιας ισχυρής ευρωπαϊκής άμυνας και της διατήρησης της συλλογικής ασφάλειας της Συμμαχίας.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης αναφέρθηκε στις σύνθετες προκλήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι η άμυνα σήμερα συνδέεται άμεσα με την τεχνολογία, την πληροφορία, την κυβερνοασφάλεια και την ταχύτητα προσαρμογής, ενώ χαρακτήρισε τις startups και το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας ως δυνητικούς στρατηγικούς εταίρους της εθνικής άμυνας.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ κ. Τάσος Ροζολής επεσήμανε τη δυναμική του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος και τη σημαντική παρουσία ελληνικών φορέων στα προγράμματα του European Defence Fund, τονίζοντας ότι η ελληνική αμυντική βιομηχανία αποτελεί πλέον μια ώριμη και διαρκώς αναπτυσσόμενη πραγματικότητα.

Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι σημαντικών ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων, μεταξύ των οποίων οι NSPA, OCCAR, DG DEFIS, EDA, ENISA και NATO DIANA καθώς και κορυφαίες εταιρείες και ευρωπαϊκοί σύνδεσμοι της αμυντικής βιομηχανίας.

Στο περιθώριο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν διμερείς συναντήσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ κυβερνητικών και θεσμικών εκπροσώπων.

Το DEFEA Conference 2026 αποτέλεσε ουσιαστικό προπομπό της επόμενης διεθνούς έκθεσης άμυνας και ασφάλειας DEFEA 2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18–20 Μαΐου 2027 στο Metropolitan Expo, στην Αθήνα από την εταιρεία ΡΟΤΑ Α.Ε. σε συνεργασία με τον ΣΕΚΠΥ.