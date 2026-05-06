«Σίγουρα όταν φεύγει μια αεροπορική εταιρεία είναι πλήγμα. Το πως το διαχειρίζεσαι έχει σχέση με το πόσο είσαι έτοιμος να αντεπεξέλθεις ως προς την υπόλοιπη ζήτηση. Το σημερινό μοντέλο έδειξε ότι μια από αυτές τις λύσεις είναι η προσέλκυση περισσότερων πτήσεων τσάρτερ από πολλές διαφορετικές εθνικότητες. Όμως αυτό δεν είναι απόλυτο ότι βοηθάει τα μικρά καταλύματα. Συνεπώς, πρέπει να υπάρξει ένα μίγμα παρεμβάσεων», υποστήριξε και πρόσθεσε πως με τη Ryanair καταφθάνουν στη Θεσσαλονίκη -και από εκεί στη Χαλκιδική- κυρίως μεμονωμένοι πελάτες από την Αγγλία, την Πολωνία και την Ιταλία, οι οποίοι κατευθύνονται σε μικρότερα ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Ο κ.Τάσιος επισήμανε ακόμη ότι θα πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η χάραξη «σωστής στρατηγικής, μέσω ενός ειδικού γραφείου, που θα έχει σχέση με τις στρατηγικές σύνδεσης των περιοχών με τις αεροπορικές εταιρείες και με το λόμπι των αεροπορικών εταιρειών (…) Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι ένα βασικό στοιχείο της επόμενης μέρας, δηλαδή σωστή στρατηγική όσον αφορά στις αεροπορικές εταιρείες».

Ως προς τους λόγους που πιθανώς οδήγησαν την Ryanair στη διαφαινόμενη απόφαση για κατάργηση της βάσης της στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΤΟΧ διατύπωσε την εκτίμηση ότι το λειτουργικό κόστος που προκύπτει εξαιτίας της αύξησης των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή έπαιξε ρόλο.

Ο κ.Τάσιος επισήμανε ακόμη ότι, σε μια ελεύθερη αγορά, στην οποία ο διαχειριστής του αεροδρομίου (σ.σ. η Fraport) διαπραγματεύεται με μια αεροπορική εταιρία, δεν τίθεται θέμα κρατικής παρέμβασης και πρόσθεσε ότι για τη Fraport η Ryanair είναι ο δεύτερος σημαντικότερος πελάτης μετά την Aegean στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, που λειτουργούν υπό τη διαχείρισή της -άρα, γιατί να θέλει η γερμανική εταιρεία να χαθεί αυτός ο πελάτης; Υπενθύμισε δε ότι γρήγορη «φυγή» της Ryanair δεν παρατηρείται μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Βερολίνο και τη Ρίγα της Λετονίας, όπου μάλιστα τα αεροσκάφη είναι πολύ περισσότερα. Κατά τον κ.Τάσιο, στο σημερινό σκηνικό, πιθανώς η εταιρεία χαμηλού κόστους αναζητά προορισμούς όπου μπορεί να έχει υψηλότερες αποδόσεις, όπως τα Τίρανα ή η Σόφια.

Μειωμένη σε σχέση με πέρυσι η μέση πληρότητα στη Χαλκιδική

Σε ερώτημα για το πώς εκκίνησε (στις 25 Απριλίου) η φετινή σεζόν στη Χαλκιδική, σε μια περίοδο που διάφοροι προορισμοί επηρεάζονται από την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Τάσιος σημείωσε ότι η μέση πληρότητα είναι περίπου στο 55%- 60%, έναντι 70% πέρυσι, άρα σημειώνονται μικρές απώλειες. Στο σύνολο, η Χαλκιδική έχει, κυρίως στα ξενοδοχειακά καταλύματα των υψηλών κατηγοριών, απώλεια της τάξης του 5%-8%, εικόνα που -όπως είπε- δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά το σύνολο της χώρας.

Ο πρόεδρος του ΤΟΧ χαρακτήρισε τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής ως το μεγάλο στοίχημα που θα κρίνει τη συνολική πορεία της φετινής σεζόν, καθώς πολλοί ταξιδιώτες παρακολουθούν τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, αναμένοντας να μειωθούν, προτού προγραμματίσουν τις διακοπές τους για το φετινό καλοκαίρι. Πρόσθεσε δε ότι «βραχνά» για τα ξενοδοχεία αποτελεί το υψηλό λειτουργικό κόστος, το οποίο είναι αυξημένο κατά περίπου 10%, λόγω των ανατιμήσεων στην ενέργεια και τα τρόφιμα.

Οι 1000 κενές θέσεις εργασίας και οι καθυστερήσεις στις μετακλήσεις

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ.Τάσιος στο θέμα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού στον τουριστικό τομέα, υπολογίζοντας σε περίπου 1000 τις κενές θέσεις εργασίας στη Χαλκιδική. Πρόσθεσε ότι οι ελλείψεις αυτές συμπληρώνουν το πέμπτο έτος τους, μετά την εποχή της πανδημίας, κάτι που σημαίνει ότι το πρόβλημα αποκτά διαχρονικότητα: τα άτομα της ηλικιακής ομάδας 25-35 ετών δεν θέλουν να εργαστούν στον τουρισμό, ειδικά σε πόστα που ζητούν χαμηλά προσόντα, όταν υπάρχουν θέσεις εργασίας 12μηνης διάρκειας, με ευκαιρίες για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κατά τον κ.Τάσιο, ο μοναδικός τρόπος για να καλυφθούν ουσιαστικά τα κενά είναι οι προσκλήσεις- μετακλήσεις από το εξωτερικό, στις οποίες όμως σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις: «έχουμε ως χώρες αναφοράς τις Φιλιππίνες, την Ινδία, την Αίγυπτο και άλλες, αλλά αργούν πολύ να εγκριθούν -ή να μην εγκριθούν- τα ταξιδιωτικά έγγραφα για τους εποχικούς εργαζομένους. Για να δώσω ένα παράδειγμα, υπάρχει ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, στο οποίο η διαδικασία (για εργαζόμενους από την Ινδία) σε σχέση με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση τελείωσε τον Ιανουάριο και έχουμε Μάιο και δεν έχει γίνει ακόμη συνέντευξη με τις προξενικές αρχές, παρότι η διαδικασία έγκρισης θα έπρεπε να προχωρήσει σε 60 μέρες» είπε, διευκρινίζοντας ότι «100 και πλέον άτομα θα μπουν στις διοικητικές θέσεις στα προξενεία του εξωτερικού, σταδιακά από τον Ιούνιο, αλλά αυτό δεν βοηθάει, γιατί οι εποχικοί εργαζόμενοι έπρεπε να βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα».

Πρόσθεσε δε ότι χρειάζεται να αφήσουμε τις δεύτερες σκέψεις σε σχέση με τις μετακλήσεις, ότι για παράδειγμα αυτές ενδέχεται να ευνοούν την παράνομη μετανάστευση, γιατί πρόκειται για μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, που καλύπτεται από τον νόμο, με ευθύνη της ίδιας της επιχείρησης, ακόμη και του εργαζομένου και επιπλέον είναι ψηφιοποιημένη.