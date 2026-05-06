Ειδικότερα, το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, έκρινε ένοχη, χωρίς κανένα ελαφρυντικό, την ηλικιωμένη γυναίκα για το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης για ποσό 150 ευρώ και όχι για αυτό των 2.000 ευρώ που αρχικά καταγγέλθηκε, για μια πράξη έκθεσης, από τις τρεις για τις οποίες είχε παραπεμφθεί και για απείθεια.

«Είμαι άνθρωπος της προσφοράς»

Στην απολογία της, η 72χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας πως ουδέποτε απαίτησε 2.000 ευρώ από την κόρη της κατάκοιτης ηλικιωμένης που φιλοξενούσε στο άτυπο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους με την απειλή ότι σε διαφορετική περίπτωση θα την πετούσε στα σκουπίδια.

«Είμαι άνθρωπος της προσφοράς. Δε θα ζήταγα από μια φτωχή γυναίκα 2.000 ευρώ» ανέφερε απολογούμενη η κατηγορούμενη, η οποία ισχυρίστηκε ότι η μητέρα της καταγγέλλουσας είχε πολλά προβλήματα υγείας για τα οποία ήταν απαραίτητη η ιατρική φροντίδα.

Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε πως δεν ήθελε να κρατήσει στο διαμέρισμα την ηλικιωμένη γιατί «όλη τη νύχτα φώναζε, είχε βαριά προβλήματα, δεν διορθώνονταν αυτά».

«Είχε πληγές, έτρεχαν αίματα… Την άλλη μέρα κατάλαβε ότι πρέπει να πάει και η ίδια στο νοσοκομείο. Εγώ παρακάλαγα την κόρη της να την πάρει. Εγώ της βρήκα ασθενοφόρο» είπε και υποστήριξε πως ζητούσε «πέντε με έξι κατοστάρικα το μήνα» από κάθε φιλοξενούμενη.

«Εγώ είχα βάλει στην αγγελία ότι δεν δέχομαι αρρώστους με κατακλίσεις και μου ήρθε αυτή η κυρία μέσα στα αίματα» ανέφερε χαρακτηριστικά η κατηγορούμενη, ενώ στη συνέχεια, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε πως έλαβε από την καταγγέλλουσα 300 ευρώ.

«Όταν διάβασα στα χαρτιά της τι προβλήματα είχε αυτή η γυναίκα έγινα θηρίο. Αν αυτή είχε να δώσει 2.000 σε εμένα θα έρχονταν; Ήταν μια φτωχή γυναίκα, δε θα της ζήταγα ποτέ τόσα λεφτά. Μου έλεγε δώσε μου τα 300 ευρώ για να πάρω τη μάνα μου. Εγώ της πλήρωσα και το ασθενοφόρο 75 ευρώ. Της είπα ότι θα της κρατήσω 150 για το ασθενοφόρο και τις ζημιές που έκανε η μητέρα της, μου είχε καταστρέψει τα μαξιλάρια. Εγώ τόσο αξιολόγησα τη δουλειά μου» ανέφερε, ενώ υποστήριξε πως παρείχε στους ηλικιωμένους υψηλής ποιότητας φροντίδα. «Το γιαούρτι που λένε τρεις ημέρες είχε λήξει. Και σε μωρό να το δώσεις αυτό δεν παθαίνει κάτι» είπε.

«Έψαχνα μια προσωρινή λύση για τη μητέρα μου»

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε, νωρίτερα, η καταγγέλλουσα, η οποία κατέθεσε πως ζήτησε την βοήθεια της κατηγορούμενης τη Μεγάλη Πέμπτη όταν η μητέρα της πήρε αιφνιδιαστικά εξιτήριο από το νοσοκομείο και δεν κατάφερε να βρει γηροκομείο.

«Έψαχνα μια προσωρινή λύση για τη μητέρα μου. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Όταν είδα την αγγελία τηλεφώνησα και ρώτησα αν μπορούσα να επισκεφθώ το συγκεκριμένο χώρο. Δέχθηκε και πήγα…» είπε, σημειώνοντας πως ο χώρος δεν της «φάνηκε ύποπτος».

«Την ίδια ημέρα πήγε η μητέρα μου εκεί. Το άλλο πρωί χτύπησε το τηλέφωνό μου. Ήταν η κατηγορούμενη και σε έξαλλη κατάσταση αξίωνε χρήματα για να μην πετάξει τη μητέρα μου έξω. Έλεγε ότι την κορόιδεψα γιατί ήταν ένα δύσκολο περιστατικό. Ήθελε από 1500 έως 2000 ευρώ, αλλιώς έλεγε ότι θα την πετάξει στον κάδο απορριμμάτων. Της έλεγα να μου δώσει λίγο χρόνο να την πάρω από εκεί, να βρω ένα ασθενοφόρο. Δεν μπορούσα να συνεννοηθώ» περιέγραψε και συνέχισε λέγοντας «Πήγα στο διαμέρισμα αλλά δεν μου άνοιξε. Πήρα την αστυνομία δεν άνοιγε όμως ούτε στους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί με πήγαν στο Τμήμα να καταθέσω. Η κατηγορούμενη συνέχισε με μηνύματα να με απειλεί και να με βρίζει. Τελικά βρήκα ένα ασθενοφόρο, μπόρεσα να πάρω τη μητέρα μου».

«Οι ασθενείς ήταν εκεί σαν παρκαρισμένοι για να πεθάνουν»

Την εικόνα του διαμερίσματος μετέφερε στο δικαστήριο, με την κατάθεσή του, ο κοινωνικός λειτουργός που διενήργησε έλεγχο τον περασμένο Απρίλιο.

«Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να χαρακτηρίσω αυτό το χώρο δομή. Δεν είχε τίποτα, ούτε προσωπικό, ούτε φακέλους ασθενών, τίποτα. Δεν υπήρχε κανένας εξοπλισμός. Μόνο η μία κυρία ήξερε τι φάρμακα να πάρει. Οι άλλοι ασθενείς ήταν εκεί σαν παρκαρισμένοι για να πεθάνουν. Τα τρόφιμα που είδα στο ψυγείο ήταν ληγμένα. Ζώα και άνθρωποι ήταν ένα πράγμα. Δεν υπήρχε καθαριότητα» κατέθεσε.