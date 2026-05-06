Η λαίδη Τζόαν Σάρα Ντράμοντ Μπράνσον, 80 ετών, πέθανε τον Νοέμβριο του περασμένου έτους στο νοσοκομείο London Bridge.

Σε προκαταρκτική συνεδρίαση της ιατροδικαστικής έρευνας στο Δυτικό Λονδίνο αναφέρθηκε ότι η Τζόαν κατέληξε λόγω επιπλοκών από τραυματισμό στη μέση που υπέστη μετά από πτώση.

Το δικαστήριο ιατροδικαστών άκουσε ότι η οικογένειά της —μεταξύ αυτών ο σερ Ρίτσαρντ και η κόρη τους Χόλι— δεν επιδιώκουν να αποδώσουν ευθύνες για την τραγωδία.

Ωστόσο, η πλήρης έρευνα που θα πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στο έτος θα εξετάσει αν θα έπρεπε να της έχουν χορηγηθεί αντιπηκτικά φάρμακα και αν φορούσε ειδικές κάλτσες πρόληψης θρόμβωσης τη στιγμή του θανάτου της, σύμφωνα με τη Mirror.

Η κόρη της, Χόλι, δήλωσε:

«Πιστεύω ότι η μητέρα μου έλαβε πολύ καλή φροντίδα. Οι γιατροί της είχαν σώσει τη ζωή πριν από τρία χρόνια, χαρίζοντάς μας άλλα τρία χρόνια μαζί της. Θέλουμε απλώς να βοηθήσουμε άλλες οικογένειες, αν υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να μάθουμε από αυτή την εμπειρία».

Ο σερ Ρίτσαρντ είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι η σύζυγός του, με την οποία ήταν παντρεμένος για 50 χρόνια, είχε ιστορικό θρομβώσεων από το 2010 και μετά.

Ανακοίνωσε τον θάνατό της με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, αποκαλώντας την «την πιο υπέροχη μητέρα και γιαγιά».

«Είμαι συντετριμμένος που μοιράζομαι ότι η Τζόαν, η σύζυγός μου και σύντροφός μου για 50 χρόνια, πέθανε. Ήταν η πιο υπέροχη μητέρα και γιαγιά που θα μπορούσαν να έχουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Ήταν ο καλύτερός μου φίλος, το στήριγμά μου, το φως μου, ο κόσμος μου. Σε αγαπώ για πάντα, Τζόαν» ανέφερε.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989 στο ιδιωτικό νησί Νέκερ του Μπράνσον στην Καραϊβική, το οποίο —όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος— είχε αγοράσει αρχικά για να την εντυπωσιάσει.

Απέκτησαν δύο παιδιά, τη Χόλι (44) και τον Σαμ (40), καθώς και πέντε εγγόνια. Μια δεύτερη κόρη του ζευγαριού πέθανε δυστυχώς μόλις τέσσερις ημέρες μετά τη γέννησή της.