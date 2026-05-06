Η Turner Enterprises ανακοίνωσε την είδηση, αναφέροντας ότι ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και γνωστός περιβαλλοντολόγος, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Τζέιν Φόντα , πέθανε την Τετάρτη 6 Μαΐου.

«Ο Τεντ ήταν ένας έντονα αφοσιωμένος ηγέτης, ατρόμητος, ατρόμητος και πάντα πρόθυμος να υποστηρίξει μια διαίσθηση και να εμπιστευτεί την κρίση του», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος του CNN, Μαρκ Τόμσον. «Ήταν και θα είναι πάντα το κυρίαρχο πνεύμα του CNN. Ο Τεντ είναι ο γίγαντας στους ώμους του οποίου στεκόμαστε και όλοι θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο σήμερα για να τον αναγνωρίσουμε και την επίδρασή του στη ζωή μας και στον κόσμο».